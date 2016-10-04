Брифинг представителей Минздрава ЛНР

Медики ЛНР, благодаря вакцине, доставленной в составе гумконвоя МЧС России, с 1 октября по 10 декабря сделают 100 тыс. бесплатных прививок от гриппа жителям Республики. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил и.о. министра здравоохранения ЛНР Игорь Соляник.

"Планируется провести бесплатную вакцинацию 100 тыс. жителей Республики. По итогам прошлого года было вакцинировано около 82 тыс. человек", – отметил Соляник.

И.о. министра подчеркнул, что в первую очередь будут вакцинироваться дети и представители так называемых групп риска.

"Это лица старше 60 лет, лица, которые страдают хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почек, сахарным диабетом и состоят на диспансерном учете", – пояснил он.

"В начале 2017 года ожидаем всплеск гриппа серотипа А и В. Вакцина "Гриппол плюс", которую мы получили, предназначена как раз для профилактики такого гриппа", – рассказал главный внештатный специалист Минздрава ЛНР по детской иммунологии Александр Гречаник.

Он добавил, что вакцинация против гриппа началась в Республике с 1 октября и продлится до 10 декабря.

"Это не случайные сроки. Для формирования иммунитета необходимо две недели для здорового человека. Учитывая, что у нас все "условно здоровые", нужно 3-3,5 недели. Поскольку эпидвсплеск ожидается в начале 2017 года, нам нужно успеть до декабря. Особенно это касается детских коллективов. Перед новогодними праздниками нужно защитить детей", – рассказал Гречаник.

"Эта вакцина используется с шестимесячного возраста", – уточнил медик.

Соляник также добавил, что полученной вакцины будет достаточно для проведения иммунопрофилактики всех представителей групп риска.

"Вначале главные врачи подавали заявки, которые собирались у нас в Министерстве, а потом прорабатывались специальной комиссией. 100 тысяч доз хватит для вакцинации представителей групп риска. Вакцина сертифицированная, качественная и, самое главное, без истекающего срока годности", – рассказал он.

"Вакцина распределена и доставлена в больницы, процесс вакцинации уже начался. Медперсонал в городах и районах прошел специальное обучение. Система хранения вакцины на местах отработана, туда даже были завезены генераторы, чтобы сохранить температурный режим в случае каких-то перебоев со светом", – добавил и. о. министра.

Гречаник сообщил, что вакцинация будет проводиться в специализированных прививочных кабинетах лечебных учреждений ЛНР.

"В регионах созданы выездные бригады, поэтому все точки нашей Республики будут охвачены", – уточнил он.