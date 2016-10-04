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Главная Сводка событий Новороссии за 4 октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Втр, 04/10/2016 - 22:29

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня вечером украинские военные обстреляли территорию промзоны вблизи Ясиноватой. Огонь велся из миномета калибром 82 мм. По данным источника, огонь вели подразделения ВСУ из района оккупированной Авдеевки. В общей сложности было выпущено 22 мины.

Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Украинские силовики за минувшие сутки 126 раз обстреляли прифронтовые территории ДНР, сообщил сегодня заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин. Согласно данным командования, три танковых снаряда и 22 мины калибрами 120 мм и 82 мм были выпущены противником по Ясиноватой и селу Спартак. По территории села Веселое на севере Донецка и району столичного аэропорта ВСУ выпустили 31 мину калибром 82 мм. Три раза из 82-мм минометов был обстрелян поселок Трудовские на западе Донецка. Под огнем украинской армии также оказались Горловка, поселок Зайцево, село Викторовка к югу от столицы и село Саханка Новоазовского района.

Ситуация в зоне ответственности Народной милиции имеет тенденцию к стабилизации. С 3 на 4 октября обстрелов со стороны вооруженных сил Украины не зафиксировано, заявил сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко. Несмотря на это, Киевские силовики в нарушение Минских соглашений перебросили в зону "АТО" 68 танков, 12 БТР и 15 БМП. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее