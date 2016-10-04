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Чистки продолжаются

опубликовано Артем Смолов в Втр, 04/10/2016 - 22:43 Статья: тема тэги гео
Эрдоган
Турецкое руководство после подавления военного мятежа в июле 2016 года не теряет времени даром. В государственном аппарате, силовых структурах, среди судей, прокуроров, в пограничной охране, на таможне и даже в образовании произошли системные чистки. Турецкие источники в очередной раз сообщили об отстранении от работы сотрудников полиции. Количество уволенных составило 12 801 человек.

Их лишили работы, потому что подозревают в связях с организацией FETO, политическим органом оппозиционного проповедника и состоятельного человека Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Общее количество задержанных по подозрению в содействии военному перевороту уже насчитывает 32 тысячи. Список, вероятно, не окончательный.

Что же происходит в Турции? С одной стороны президент Эрдоган и его команда полностью переформатировали управление турецким государством, отдав все рычаги в руки правящей партии. С другой стороны Реджеп Эрдоган сам породил «пятую колонну» недовольных безработных. Учитывая еще и традиционный «курдский вопрос» это может в перспективе (при должной работе) сказаться самым неожиданным образом. Эрдоган балансирует на политическом поле как канатоходец в цирке, однако, стоит ему лишь раз серьезно оступиться, его тут же «растерзают» разгневанные или разочарованные «зрители». Американской администрации он полезен лишь до тех пор, пока в Сирии президент Башар Асад.

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