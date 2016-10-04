Медленно и вяло

Информационные источники сообщают , что операция турецкой армии в северной Сирии, громко названная "Щит Евфрата" развивается медленно и не слишком энергично. Две недели боев на севере провинции Алеппо свидетельствуют не только о поддержке артиллерией и авиацией усилий боевиков из протурецкой "Свободной сирийской армии", но и переходом некоторых селений из рук в руки.

ИГИЛ (организация запрещена в России) оказывает сопротивление, часто, то отступая, то наступая. Наблюдатели отмечают, что боевики ССА не слишком упорны в обороне. На западе любят давать красочные названия банальным явлениям, в данном случае турецкую операцию в северной Сирии там называют "войной в стиле пинг-понг".

Между тем, ССА при поддержке регулярной турецкой армии (включая спецназ) явно обладает гораздо большими ресурсами. Именно поэтому линия соприкосновения медленно смещается на юг. Наступление идет не быстро. По некоторым оценкам формирования ССА за 2 недели боев потеряли несколько сотен человек. Курды, ведущие бои против ИГИЛ на своем направлении взяли под контроль пять селений с гораздо меньшими усилиями в смысле своих потерь на полученные результаты.