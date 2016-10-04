Не зря предупреждали

3 октября боевики обстреляли из минометов российскую дипломатическую миссию в Дамаске (Сирия). Одна из мин разорвалась на территории посольства вблизи жилого комплекса. По счастливой случайности никто не пострадал. Еще несколько мин нанесли материальный ущерб, разорвавшись вблизи посольства. Инцидент произошел после решения Госдепартамента США о разрыве соглашения с Россией по Сирии.

Американцы вполне известны своим "переговорным мошенничеством", в ходе которого они сначала ратовали за признание боевиков в качестве легальной "патриотической оппозиции", а затем, когда дошло до дела, не смогли свою "легальную оппозицию" отделить от "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация запрещена в России). Фактически, с 2011 года американская администрация поддерживает в Сирии боевиков, при этом фарисейски заявляя о борьбе с ИГИЛ (организация также запрещена в России) на территории Ирака и Сирии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Вашингтон в ходе реализации соглашений с Россией оказался не в состоянии выполнять собственные обязательства по разделению боевиков на террористов и "умеренную оппозицию". Российский высокопоставленный чиновник связывает это с американскими внутренними противоречиями. МИД РФ уверен, что опираясь в своей политике на террористов, американская администрация "заключает пакт с дьяволом" для получения нужного политического результата.

Ранее представитель Госдепа США Джон Кирби шантажировал Россию возможными терактами (боевиков) в отношении российских граждан. Судя по тому, что посольство в Дамаске подвергается обстрелам, получается, что американские чиновники словами не бросаются. Впрочем, сами американцы скажут, что просто так совпало. Однако, если мы отнесемся внимательнее к хронологии событий, то заметим, что террористическая активность в отношении оппонентов США удивительным образом синхронизирована с возможными стратегическими политическими решениями. Террор – это и есть политика. Точнее, он является ее "тяжелым инструментом".