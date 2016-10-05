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Главная Алеппо. Обстрел района Шакба опубликовано Марат Мусин в Ср, 05/10/2016 - 01:42

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4 октября 2016 года боевики произвели обстрел района Шакба. Мины упали на территорию студенческих общежитий. Часть из них занимают беженцы. Через улицу расположен офис ООН. В результате обстрела погибло 4 студента и пятеро получили ранения. В общей сложности за 4 октября погибло семь мирных жителей. :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

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