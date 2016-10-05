Алеппо. Обстрел района Шакба
опубликовано Марат Мусин в Ср, 05/10/2016 - 01:42
Аудио&Видео: тема:
Аудио&Видео: тема:
4 октября 2016 года боевики произвели обстрел района Шакба. Мины упали на территорию студенческих общежитий. Часть из них занимают беженцы. Через улицу расположен офис ООН. В результате обстрела погибло 4 студента и пятеро получили ранения. В общей сложности за 4 октября погибло семь мирных жителей.
:: Марат Мусин ::
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Марат Мусин
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