Сводка событий в Сирии за 3-4 октября 2016 года

США провалили все договоренности по прекращению огня в Сирии, позволив террористам провести очередную перегруппировку и пополнить запасы, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Не пора ли нашим американским партнерам публично признать, что практически вся выпестованная и подконтрольная им "оппозиция" в Сирии — неотъемлемая часть одного зонтичного бренда: "Аль-Каиды" и "Джебхат ан-Нусры"?» — поинтересовался генерал-майор.

Представитель Госдепа Марк Тонер заявил, что в администрации США испытывают смешанные чувства «раздражения, возмущения и печали» от собственного решения прекратить сотрудничество с Россией по Сирии. «Мы вышли из этого соглашения, которого мы достигли с Россией, в состоянии определенного раздражения, возмущения и печали, потому что мы по-прежнему думаем, что это соглашение, если бы оно было реализовано, было бы лучшим путем вперед - к политическому процессу, политическому переходу, политическому решению», - сказал он.

3 октября США заявили о прекращении участия в двусторонних каналах общения с Россией по Сирии.

«Они утверждают, что их цель в Сирии — борьба с экстремизмом, но при этом они не достигли ни одной крупной цели в борьбе с ИГ более чем за семь месяцев, и дошли до того, что вынуждены приписывать себе заслуги за успешные операции США»,— сказал на брифинге пресс-секретарь Белого дома Эрнест.

США рассматривают дипломатические и военные меры решения конфликта в Сирии, в том числе односторонние, при этом Вашингтон будет сотрудничать с членами Международной группы поддержки Сирии помимо России, сказал представитель госдепартамента Марк Тонер. При этом Тонер не исключил возобновления переговоров по Сирии «при соответствующих шагах России». «Мы не закрыли дверь навсегда, но мы должны увидеть действия режима или России, или их обоих, которые дали бы нам возможность думать, что есть повод начать снова», - добавил Тонер.

В Пентагоне рассчитывают, что соглашение России и США о безопасности полетов в Сирии будет действовать и дальше, несмотря на разногласия между двумя странами, заявил пресс-секретарь минобороны США Питер Кук. «Мы сохраняем механизм избежания конфликтов - меморандум о понимании с русскими в части безопасности полетов. Мы считаем важным его сохранить даже несмотря на разногласия с русскими, потому что, как мы полагаем, это не только в интересах коалиции, но и в интересах России сохранять такие каналы сотрудничества», - передает РИА «Новости».

Госсекретарь США Джон Керри обвинил Россию и Сирию в отказе от дипломатии и в стремлении одержать военную победу. «Сирийский режим и Россия вместе, кажется, отвергают дипломатию и пытаются одержать военную победу», — сказал Керри.

Власти США рассматривают возможность прямого вмешательства в вооруженный конфликт в Сирии на стороне противников президента Башара Асада, чтобы с помощью ударов по объектам сирийской армии заставить его «изменить подходы» к режиму прекращения огня, сообщает The Washington Post.

По данным издания, в прошлую среду на заседании так называемого «комитета заместителей» в Белом доме американские силовики - представители Госдепартамента, ЦРУ и Комитета начальников штабов вооруженных сил США - «обсуждали нанесение ограниченных военных ударов по режиму» Асада с тем, чтобы заставить его изменить его подходы к режиму прекращения боевых действий, к операциям в районе Алеппо и к перспективе серьезных мирных переговоров, передает ТАСС.

Как пишет издание со ссылкой на одного из участников дискуссий в администрации, «рассматриваемые варианты, остающиеся засекреченными, включают удары по взлетно-посадочным полосам сирийских ВВС с помощью крылатых ракет и других вооружений дальнего радиуса действия, запускаемых с самолетов и кораблей коалиции» во главе с США. По словам того же человека, «один из предлагаемых способов обойти давние возражения Белого дома против ударов по режиму Асада без резолюции СБ ООН - это тайное нанесение таких ударов, без публичного их признания».

На вопрос, могут ли быть свернуты дипотношения с Вашингтоном, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Я бы пока настолько не сгущал бы краски, хотя очевидно, что выход США из диалога по режиму прекращения наступательных действий в Сирии мы воспринимаем с сожалением. Хочется надеяться все-таки на присутствие политического разума и на продолжение контактов в особо чувствительных областях, необходимых для поддержания общего режима мира и безопасности. Насколько мы понимаем, по линии наших военных на предмет избежания каких-то опасных взаимных действий контакты продолжаются и будут продолжаться", - подчеркнул представитель Кремля.

Отказ США от режима диалога по сирийским делам существенно осложняет ситуацию. "Этот выход, к сожалению, подтверждает невозможность де-факто дифференцировать террористов и так называемую умеренную оппозицию", - пояснил Песков. "Но это не означает, что российская сторона намерена отказаться от своих планов по борьбе с терроризмом и по оказанию содействия вооруженным силам Сирии в их антитеррористической работе", - заверил пресс-секретарь российского лидера. Ранее пресс-секретарь главы Белого дома Джош Эрнест заявил, что "Соединенным Штатам и России больше нечего обсуждать с точки зрения соглашения по Сирии".

Правительство США не смогло выполнить договоренностей с Россией, так как у Вашингтона нет четкой позиции по сирийскому вопросу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Белому дому следует взять на себя вину за провал переговоров, а не делать заявления, звучащие как угрозы. Она отметила, что Вашингтон пытается навязать Москве свою точку зрения и заставить Россию идти в направлении, выгодном США. Она добавила, что Вашингтон отказывается прислушиваться к позиции Москвы.

По словам представителя МИД России, Москва имела дело с людьми, меняющими свой взгляд на происходящее в Сирии практически ежедневно, что по ее мнению, стало основной причиной, почему США не удалось выполнить договоренности, под которыми они подписались.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 714. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 51 нарушение режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (33), Дамаск (12) и Хама (6). Сутками ранее – 49 нарушений.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

В Сирию доставлена батарея зенитной ракетной системы С-300, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Действительно, в Сирийскую Арабскую Республику доставлена батарея зенитной ракетной системы С-300. Данный комплекс предназначен для обеспечения безопасности военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей оперативного соединения ВМФ России с воздуха», — сказал он.

Конашенков добавил, что непонятно, почему размещение в Сирии С-300 вызвало переполох на Западе. «Напомню, что С-300 — это исключительно оборонительная система и никому не представляет никакой угрозы. Более того, ранее, как вам известно, в регионе находилась аналогичная система в морском исполнении — комплекс «Форт», которым оснащён гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота «Москва», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь министерства обороны США Питер Кук заявил, что Пентагон не знает причин, из-за которых Россия отправила зенитную ракетную систему С-300. «Россия заявляла, что их основная цель в Сирии — борьба с экстремизмом. Но ни у одной из террористических группировок нет самолетов. В связи с этим я задаюсь вопросом, в чем состоит цель отправки этой системы. Возможно, у России есть лучшее объяснение этому», — сообщил Кук.

Анкара не хотела бы, чтобы дестабилизация ситуации в Сирии после срыва перемирия привела к серьезному конфликту между Россией и США, заявил министр обороны Турции Фикри Ышык. «Переговоры закончились, а вместе с ними и режим перемирия. Мы не хотим серьезного конфликта России и США в Сирии. В случае такого развития событий в Сирии Турция, как всегда, будет отстаивать свои интересы», – сказал он.

The Guardian сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и министр обороны страны Майкл Фэллон анонсировали решение вывести своих военнослужащих из-под действия Конвенции по правам человека на периоды военных конфликтов и спецопераций. Позднее Фэллон подтвердил эту информацию, отмечает РИА Новости. По словам министра, выход из конвенции необходим, чтобы избавить военнослужащих от ложных обвинений. Агентство отмечало, что, по мнению военных экспертов, приостановка действия конвенции может повысить боеспособность войск — не опасаясь расследований, они будут действовать эффективнее.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн заявил, что ситуация в сирийском Алеппо требует новых инициатив,: «Я твердо верю, что настало время для сильного руководства и смелых действий, а также в то, что Совет Безопасности ООН должен без каких-либо дальнейших проволочек принять критерии для сдерживания членов от использования права вето, когда существуют серьезные опасения, что, возможно, были совершены военные преступления, преступления против человечности или геноцид».

Генсек ООН Пан Ги Мун призвал Россию и США возобновить переговоры по Сирии.

Алеппо. Около 1,5 тонн гуманитарных грузов передано жителям района Аль-Азизия в городе Алеппо.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли населенный пункт Мухаям-Эн-Найраб в провинции Алеппо, квартал Эль-Машарка и аэродром Эн-Найраб в городе Алеппо.

В провинции Алеппо боевики из реактивных систем залпового огня кустарного производства, противотанковых управляемых ракет, танков, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Ритиан, Маканис-Эд-Дувайри , Мухейм-Хандрат, Караси, Шурфа, Брайдж-Эр-Рих, кварталы Шейх-Максуд, Карм-Эль-Джабель, Эль-Халидия, Аз-Загра, Хай-эль-Ансари, Лерамон, КПП №1, КПП № 2 дороги Кастелло, позиции правительственных войск в районах н.п. Муслимия и Кафер-Сегир и кварталов Аз-Загра, Рамуси, «1070», Эль-Халидия, Хай-эль-Ансари, Эль-Махамед, артиллерийского училища, горы Телль-Хамра, крепости Карьят-Халаб, цементного завода и торгового центра «Кастелло» в городе Алеппо.

В результате террористического обстрела жилых кварталов города Ас-Сабиль и Аль-Меридиан погиб мирный житель и ещё 15 получили ранения различной степени тяжести. 5 человек погибли и 23 получили ранения, в основном студенты, дети и женщины, в результате террористических обстрелов территорий Университета Алеппо, а также квартала Сулейман Аль-Халяби.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Сирийская Арабская армия продолжает наступление в восточных районах Алеппо в районе крепости и района Сулейман Аль-Халяби, где от боевиков очищено несколько зданий.

102-я бригада Республиканской Гвардии САА при поддержке ливанского Сопротивления атаковала квартал Шейх-Саид в южной части Алеппо.

Установлен огневой контроль над важной дорожной развязкой Джандул.

В результате упорных боёв, САА от джихадистов очищена западная часть квартала Овейджа.

Подразделения Сирийской Арабской Армии отразили ночную атаку боевиков на высоту Тель аль-Музейрия, расположенную в 4 километрах юго-западнее города Саламия.

Протурецкие боевики очистили от ИГ н.п. Туркмен Барех. Сообщается о больших потерях протурецких джихадистов из-за входа на минное поле, установленное боевиками ИГ.

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила пулемет, тактическую единицу и боевую позицию ИГ. У города Мара - три тактических единицы, пять тактических подразделений, пять боевых позиций, командный пункт, два заминированных автомобиля, тяжелый пулемет и транспортное средство ИГ.

Идлиб. ВВС САР бомбили боевиков в районе Маарет Ан-Нуман и н.п. Ат-Тамана.

Один из лидеров «Джабхат Фатх-аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра») убит в результате удара беспилотника, принадлежащего коалиции.

Авиация коалиции у города Идлиб, уничтожила тактическую единицу и транспортное средство ИГ.

Латакия. В военный госпиталь города Латакия передано 2,5 тонны медикаментов. Жителям населенного пункта Харет-Бейт-Зина доставлен гуманитарный груз общей массой более 1 тонны.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Тубал. В населенном пункте Айн-Эль-Кантара провинции Латакия боевики применили беспилотный летательный аппарат со взрывным устройством.

Хама. В населенный пункт Фретан доставлена 1 тонна муки.

Боевиками обстреляны населенные пункты Махарда, Крах, Шаджар и позиции правительственных войск в районах н.п. Скандария и Самра.

ВВС САР атаковали боевиков в населённых пунктах Тибат Аль-Имам, Маан, Умм-Хартен, Дахрет Ас-Сода, Аль-Латамна, Суран, Маардес и Кафр-Зейта.

Хомс. Отмечено боестолкновение к востоку от поселка Тельбиса на плантациях Абу Аль-Анз.

В окрестностях нефтяного месторождения Аш-Шаер на востоке провинции, ВВС САР уничтожили несколько автомобилей с пулемётами, принадлежавших ИГ.

Дамаск. В населенном пункте Эль-Баас жителям передано около 4 тонн продуктов питания. Жителям населенного пункта Маалюля доставлен гуманитарный груз общей массой около 3 тонн.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли Посольство Российской Федерации в Дамаске. В период с 17.30 до 17.50 3 октября 2016 г. предположительно из района н.п. Джобар было произведено три минометных выстрела из 120-мм миномета в район Мазра города Дамаск, где располагается посольство Российской Федерации в САР.

Одна мина незначительно повредила жилой комплекс посольства Российской Федерации. Остальные две мины попали в жилой дом и фруктовый рынок за территорией внешнего ограждения посольства Российской Федерации.

В провинции Дамаск обстрелам террористических группировок подверглись населенные пункты Хауш-Насри, Хауш-Эль-Фара, Дума, Арбил, Кабун, Бахария, позиции правительственных войск в населенных пунктах Телль-Эль-Курди, Джобар, больница Ибн-Сина, школа медицинской службы н.п. Хараста, электростанция и средняя школа в населенном пункте Джобар, позиции правительственных войск в районах н.п. Джобар, Арбил, Хараста, Телль-Эль-Курди и Эр-Рихан.

Частям 105-ой бригады Республиканской Гвардии САА совместно с отрядами Сил Национальной Обороны и Армии освобождения Палестины удалось зачистить от боевиков "Джейш аль-Ислам" предместья города Ар-Рейхан, в частности здания пробковой фабрики.

По сведениям Al-Masdar News, джихадисты начали контратаку в южных предместьях города Дирхабия в западном Дамаске.

Дараа. В городе Дараа продолжаются бои в квартале Аль-Баляд.

Хасака. Террорист привёл в действие пояс-смертника во время празднования свадьбы вблизи посёлка София на дороге Хасака -Камышлы. В результате теракта погибли 30 и пострадали 90 человек.

Авиация коалиции у города Шададди уничтожила два тактических подразделения, две тактические единицы, две боевые позиции, автомобиль и транспортное средство ИГ.

Дейр-эз-Зор. Подразделения 71-го полка Сирийской Арабской Армии во взаимодействии со 123-й и 137-й бригадами и при поддержке ВКС РФ, вновь заняли район высоты Джабаль ат-Тарда.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила 9 автоцистерн с нефтью, 11 нефтяных скважин, оборудование для добычи нефти, прицеп для перевозки нефти и повредила четыре маршрута поставок ИГ. У города Абу-Камаль три нефтяные скважины, 2 автоцистерны, семь резервуаров для хранения нефти и две качалки нефти ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Ракка уничтожила резервуар для хранения нефти две качалки нефти, кран, прицеп к грузовику для перевозки нефти, различное оборудование для перевозки нефти и повредила четыре пути снабжения ИГ.