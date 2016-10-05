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Калифорнию порвёт на части

опубликовано alex1943 в Ср, 05/10/2016 - 10:18 Новость: тема тэги гео
Kalifor
Сейсмологи прогнозируют мощное землетрясение в Калифорнии в связи с повышением геологической активности в районе разлома Сан-Андреас, образовавшегося между Тихоокеанской и Североамериканской тектоническими плитами.

На прошлой неделе зарегистрированы подземные толчки с магнитудой 4.3 балла примерно на 200 участках. Геологическая служба США прогнозирует в ближайшем будущем семибалльное землетрясение. Геологическая активность в Калифорнии грозит в итоге отрывом части материка от основной территории США по линии разлома. Это приведёт Калифорнию к невиданной катастрофе, что поглотит самый развитый штат Америки.

А ведь есть ещё и дремлющий Йеллоустонский супервулкан, возможный взрыв которого вообще уничтожит всё живое на половине Североамериканского континента. Сторонники традиционных знаний считают, что подобные катастрофы связаны с агрессивными действиями представителей той или иной цивилизации, нарушающих мировую гармонию.

Когда-то вот и Атлантида претендовала на исключительность и мировое господство. И где теперь она?


Василий Семёнов

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