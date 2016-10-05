США открыто поддерживают боевиков в Сирии

Американские представители в Совете безопасности ООН заблокировали заявление РФ о минометном обстреле российского посольства в Дамаске. Великобритания и Украина (как же без этой незалэжной) поддержали США в этом вопросе, что свидетельствует об их вопиющем неуважении к Венской конвенции о дипломатических взаимоотношениях.

"В связи с минометным обстрелом российского посольского комплекса в Дамаске российская делегация инициировала заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее этот теракт. Оно было фактически заблокировано делегацией США, которая пыталась привнести в стандартный в таких случаях текст посторонние элементы", - говорится в заявлении.

Авторы документа напомнили, что ранее Россия "всегда безоговорочно поддерживала" осуждение СБ ООН аналогичных преступлений в отношении иностранных дипмиссий. "Приходится констатировать, что моральные устои некоторых наших коллег по СБ серьезно пошатнулись", - говорится в заявлении.

Минометный обстрел по зданию велся из пригорода сирийской столицы Джобар, с территории подконтрольной бандитским группировкам "Джабхат Фатх аш-Шам", новое название Джабхат ан-Нусры и "Файлак ар-Рахман".

"3 октября российская дипмиссия в Дамаске подверглась минометному обстрелу. Одна из мин взорвалась на территории посольства вблизи жилого комплекса. Лишь по случайности никто из сотрудников нашего посольства не пострадал. Дипломатическому представительству причинен материальный ущерб. Еще две мины разорвались рядом с посольством", - отмечается в сообщении МИД РФ распространенном во вторник.

"Рассматриваем обстрел российского посольства в Дамаске и как следствие действий тех, кто, подобно США и некоторым их союзникам, провоцирует продолжение кровопролитного конфликта в Сирии, заигрывая с боевиками и экстремистами различных мастей", - говорится в сообщении.

"Убеждены, что ответом на провокационные акции преступников должны стать скоординированные антитеррористические усилия международного сообщества. С нашей стороны для устранения террористической угрозы, возвращения мира и безопасности на сирийскую землю будут предприниматься все необходимые действия", - заявляют на Смоленской площади.

"Джабхат ан-Нусра" - запрещенная в РФ террористическая организация.