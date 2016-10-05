Винница – Львов: мусорное противоборство продолжается

Как уже сообщалось, в Винницкой области задержали шесть автомобилей с мусором из Львова, который подпольно завезли на территорию области. Сегодня в Погребищенском городском совете Винницкой области сообщили, что на Виннитчине жители Погребищенского района третьи сутки блокируют шесть большегрузных автомобилей со львовским мусором.

«Люди уже третьи сутки не выпускают шесть автомобилей с мусором, которое нам подбросили из Львова. Вчера вроде бы вопрос решался и тот мусор, что успели выбросить, начали грузить в Камазы фирмы-перевозчика. Но представитель компании не рассчитался с людьми, и мусор снова сбросили. То, что в машинах, начало гнить, течь из машин. Люди боятся, что все так и останется, поэтому и блокируют машины», - сообщили в горсовете.

Сейчас возле городской свалки дежурят около полусотни человек. Они не выпускают машины с мусором, пока не уберут то, что уже высыпали.

Водителей, которые оказались заложниками ситуации, местные снабжают водой и подкармливают.

Во вторник вечером селяне перекрыли автотрассу в знак протеста против сложившейся ситуации.