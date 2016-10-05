Военная комендатура ЛНР провела для луганских школьников День патриотического воспитания

Военная комендатура Народной милиции ЛНР провела для учеников старших классов столичной школы №25 День патриотического воспитания. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

"Сегодня в нашем подразделении проходит День патриотического воспитания молодежи", - сказал помощник военного коменданта ЛНР по работе с личным составом Александр Качура.

"В этот день у нас была договоренность со школой, мы привели детей старших классов, чтобы у них была возможность разобрать, собрать автомат и пистолет, - уточнил он. – Также, чтобы школьники могли посмотреть обычную жизнь военнослужащих".

"Программа небольшая, мы дали им также возможность посмотреть, как производится развод всего подразделения, показали жилье, где ночуют военнослужащие, их досуг", - рассказал Качура.

Он добавил, что после небольшой экскурсии школьники смоли попробовать солдатский кулеш и два больших пирога, приготовленных специально для юных гостей.

"Сегодня нам рассказали все о воинском деле. Лично для меня это очень интересное занятие - собирать и разбирать автомат, это в жизни пригодится", - поделился впечатлениями ученик 11-го класса Владислав Астра.

"Я знаю, что эти люди принимали участие в военных действиях – это по праву настоящие герои, которые могут отдать свои жизни за весь народ", - добавил он.