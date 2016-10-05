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В Тернопольской области бронемашина ВСУ сбила школьника

опубликовано Nvb2003 в Ср, 05/10/2016 - 12:55 Новость: тема тэги гео
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Отсутствие профессионализма и дисциплины у украинских военных в очередной раз привело к трагедии. Вчера в Тернопольской области бронеавтомобиль ВСУ сбил школьника. Об этом сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Тернопольской области.
По предварительной информации, военнослужащий Национальной гвардии Ивано-Франковска, управляя служебным автомобилем "Казак", двигался в колонне из пяти военных автомобилей по дороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь.
Нарушая правила дорожного движения и пересекая сплошную полосу, он начал обгонять грузовик "КамАЗ". Однако не справился с управлением и зацепил боковую часть прицепа грузовика.
В результате "Казак" занесло, развернуло и выбросило на противоположную обочину. При этом военный автомобиль сбил пешехода - ученика одиннадцатого класса. С закрытой травмой живота, разрывом селезенки и многочисленными переломами его госпитализировали в Теребовлянскую больницу.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"