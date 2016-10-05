От визита Виктории Нуланд в Москву ситуация на Украине резко не изменится

Визит помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Виктории Нуланд в Москву вызвал во многих средствах массовой информации предположения о том, что в результате встреч Нуланд с помощником президента РФ Владиславом Сурковым стоит ожидать каких-то политических договоренностей по ситуации на Украине.

Однако, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своём заявлении отметил, что этот визит является всего лишь продолжением текущей работы и не приведет к прорывам в украинском урегулировании.

"Никаких ожиданий прорыва здесь быть не может, это текущая работа, которая ведется на экспертном уровне. Поэтому здесь не ставится целью достижение каких-то прорывов, еще чего-то", — сказал Песков журналистам. По его словам, механизм обмена информацией на экспертном уровне был запущен, чтобы из первых рук обеспечить ее доведение до США.

На вопрос, у кого из российских представителей запланирована встреча с Нуланд, Песков ответил, что в переговорах традиционно примет участие помощник президента РФ Владислав Сурков. "Традиционно, у них обмен мнениями на экспертном уровне", — добавил Песков.

Как сообщалось, Нуланд в ходе своего визита в Москву встретится, в частности, с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, чтобы обсудить урегулирование на Украине.

Посол РФ в США Сергей Кисляк считает, что переговоры помощника президента РФ Владислава Суркова и помощника госсекретаря США Виктории Нуланд по Украине полезны и дают возможность лучше понимать друг друга.

"Конечно, взаимодействие по линии Нуланд-Сурков дает возможность лучше понимать друг друга, лучше понимать возможности того, что американцы могут, хотят или не хотят. В этом плане это полезно", — отметил высокопоставленный дипломат.