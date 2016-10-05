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Главная Глава Минобороны Украины рассказал какое летальное оружие Киев ждет от США в первую очередь опубликовано Nvb2003 в Ср, 05/10/2016 - 13:24 Новость: тема тэги гео Министр обороны Украины Степан Полторак в интервью местному телеканалу заявил, что Украина в случае принятия США решения о предоставлении Киеву летального оружия в первую очередь будет просить средства противовоздушной обороны и противотанковые средства.

В то же время, на вопрос, когда именно Украина может получить летальное оружие, Полторак не ответил, указав на то, что это знают только в США, чей президент должен принять соответствующее решение.

Напомним, в сентябре Палата представителей — нижняя палата американского конгресса — одобрила законопроект "О стабильности и демократии на Украине", предполагающий усиление санкций против России и позволяющий поставку Украине летального оружия. Для того, чтобы акт вступил в силу, его должны одобрить Сенат и президент США. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее