Главная

Глава Минобороны Украины рассказал какое летальное оружие Киев ждет от США в первую очередь

опубликовано Nvb2003 в Ср, 05/10/2016 - 13:24 Новость: тема тэги гео
1442736344_983661
Министр обороны Украины Степан Полторак в интервью местному телеканалу заявил, что Украина в случае принятия США решения о предоставлении Киеву летального оружия в первую очередь будет просить средства противовоздушной обороны и противотанковые средства.
В то же время, на вопрос, когда именно Украина может получить летальное оружие, Полторак не ответил, указав на то, что это знают только в США, чей президент должен принять соответствующее решение.
Напомним, в сентябре Палата представителей — нижняя палата американского конгресса — одобрила законопроект "О стабильности и демократии на Украине", предполагающий усиление санкций против России и позволяющий поставку Украине летального оружия. Для того, чтобы акт вступил в силу, его должны одобрить Сенат и президент США.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"