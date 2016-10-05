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Украина превратилась в махновское Гуляй поле

опубликовано alex1943 в Ср, 05/10/2016 - 13:24 Новость: тема тэги гео

Вместо новостей одни происшествия и, как правило, с применением оружия и с тяжелыми последствиями. То в Днепре гранатами забросали двор частного дома, то в понедельник там же средь бела дня расстреляли бронированный автомобиль директора торгового комплекса рядом с местом работы.

Вчера поступила информация из пресс-отдела управления полиции Харьковской области, что возле села Лукашовка Красноградского района (Харьковская область) в автомобиле возле пруда обнаружили тело бывшего руководителя подсобного хозяйства «Украина ФХ» БУ «Укрбургаз», депутата Красноградского районного совета 45-летнего Романа Шияна.

В село Лукашовка выехала следственно-оперативная группа, эксперты. Установлено, что тело погибшего находилось около пруда, рядом со сторожкой. У него обнаружена винтовка. Погибшим является 45-летний мужчина, житель этого же села", — говорится в сообщении.

Как сообщает местный информационный ресурс «Объектив», местные жители убеждены, что убийство экс-руководителя подсобного хозяйства связано с его профессиональной деятельностью, в частности, с его участием в судебных разбирательствах по поводу раздела земли.

«Мы думали, что земля колхозная за нами, а они акт на землю фиктивный сделали в 1995 году. Мы предоставили документы. У людей в трудовых книжках записаны данные, что они работали в этом хозяйстве. Полиция хочет забрать рейдеров наших, а народ не пускает, пока не приедет вышестоящее руководство. Мы боимся, что доказательства будут утеряны, и следствие будет проведено не в полном объеме», — заявил житель одного из сел.

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