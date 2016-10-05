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Коалиция во главе с США продолжает убивать мирных жителей в Сирии

опубликовано Nvb2003 в Ср, 05/10/2016 - 13:27 Новость: тема тэги гео
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В результате авиаударов, возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, по селу с преимущественно курдским населением на севере Сирии возле турецкой границы погибли 13 мирных жителей. Об этом со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщает Reuters.
"По меньшей мере 13 мирных жителей погибли, десятки получили ранения в результате авиаударов коалиции по селу, которое подконтрольно ИГИЛ возле сирийско-турецкой границы", – говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что правозащитники приводят подтвержденную информацию о гибели 13 мирных жителей, но сообщают о том, что количество жертв может возрасти, также сообщается о большом количестве людей с тяжелыми ранениями среди 60 пострадавших.
Сейчас известно, что удары по селу наносили как авиация Турции, так и авиация возглавляемой США международной коалиции против ИГИЛ.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"