Коалиция во главе с США продолжает убивать мирных жителей в Сирии
опубликовано Nvb2003 в Ср, 05/10/2016 - 13:27 Новость: тема
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
Vladimir
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
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Коалиция во главе с США продолжает убивать мирных жителей в Сирии
опубликовано Nvb2003 в Ср, 05/10/2016 - 13:27 Новость: тема
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
|
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