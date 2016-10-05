Украинский боевик на бронированном автомобиле сбил школьника

На Тернопольщине водитель бронированного автомобиля, который двигался в колонне, нарушил правила движения и тяжело травмировал школьника.

Как сообщили в секторе коммуникации областного управления полиции, ДТП произошло 4 октября на перекрестке дорог Сотрясений-Дарахов.

Установлено, что аварию спровоцировал водитель специализированного бронированного автомобиля «Казак», боевик Национальной гвардии Ивано-Франковска.

Каратель двигался в колонне из пяти военных авто дорогой Ивано-Франковск-Тернополь.

Нарушение правил движения и пересекая сплошную полосу, он начал обгонять «Камаз». Однако, не справился с управлением и зацепил боковую часть прицепа грузовика.

В результате «Казак» занесло, развернуло и выбросило на противоположную обочину.

При этом военный автомобиль сбил жителя села Тютьков, ученика одиннадцатого класса.

Парня с закрытой травмой живота, разрывом селезенки и многочисленными переломами госпитализировали в больницу.

Событие внесено в единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК — нарушение правил дорожного движения.

Следователи сообщили о ДТП Вооруженные силы Украины и военную прокуратуру.