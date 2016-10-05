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Главная В Украине вступил в силу закон о частных коллекторах опубликовано Nvb2003 в Ср, 05/10/2016 - 14:56 Новость: тема тэги гео В Украине 4 октября вступил в силу закон о частных судебных исполнителях, который был принят Радой в начале лета. Согласно закону, частники-коллекторы получат те же права, что и государственные исполнители, кроме возвращения любых долгов, связанных с госимуществом. Также, частникам не позволено выселять граждан из их домов и квартир, но арестовывать жилье и продавать его на публичных торгах такие исполнители вполне смогут.

Это означает, что своего жилья граждане все равно смогут лишиться за долги — например, по услугам ЖКХ или банковским кредитам (не говоря уже об ипотеке).

Однако как именно будут работать частные исполнители, пока не знает никто — 6 октября украинский Минюст расскажет о новых правилах, а работать они начнут не раньше, чем через полгода. Сам Минюст уже выступил со специальным разъяснением, из которого следует, что изымать квартиры все-таки можно («в первую очередь изымаются средства со счетов, в случае их отсутствия — другое имущество, и в крайнем случае — отторжение жилья»).

Правда, в Минюсте тут же уточнили, что запрещено отчуждать единственное жилье и то, в котором прописаны дети.

«Впрочем, данный закон развяжет руки рейдерам всех мастей: в частники пойдут бойцы АТО, а решения судов и исполнительные листы будут ходовым товаром: пока владельцы заводов или иного бизнеса будут доказывать в апелляции свои права, их имущество вырежут на металл или продадут», — считает эксперт Захар Чистяков. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее