Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Топливозаправщик подорвался на фугасе, заложенном украинской диверсионно-разведывательной группой опубликовано Nvb2003 в Ср, 05/10/2016 - 15:05 Новость: тема тэги гео В результате подрыва топливозаправщика на фугасе, заложенном украинской диверсионно-разведывательной группой, один военнослужащий погиб и один ранен, получили повреждения здания и объекты инфраструктуры в Макеевке. Об этом заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«В результате подрыва автомобиля на фугасе, заложенном украинской ДРГ на маршруте следования топливозаправщика в Червоногвардейском районе Макеевки, один военнослужащий погиб и один ранен. Произошел взрыв большой мощности из-за возгорания топлива», — сказал Басурин.

По уточненным данным, взрывной волной были выбиты стекла в шести школах, лицее, медицинском училище, трех детских садах и жилых домах. При разлете поражающих элементов устройства повреждения получила электроподстанция и была обесточена шахта «Щегловская-Глубокая».

«Это говорит об активизации сил специальных операций Украины, направленной против мирного населения ДНР. В связи с тем, что фугас был заложен на проезжей части дороги, которой пользуются, в том числе, жители Макеевки», — подчеркнул представитель командования. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее