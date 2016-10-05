Главная

Топливозаправщик подорвался на фугасе, заложенном украинской диверсионно-разведывательной группой

опубликовано Nvb2003 в Ср, 05/10/2016 - 15:05 Новость: тема тэги гео
i
В результате подрыва топливозаправщика на фугасе, заложенном украинской диверсионно-разведывательной группой, один военнослужащий погиб и один ранен, получили повреждения здания и объекты инфраструктуры в Макеевке. Об этом заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
«В результате подрыва автомобиля на фугасе, заложенном украинской ДРГ на маршруте следования топливозаправщика в Червоногвардейском районе Макеевки, один военнослужащий погиб и один ранен. Произошел взрыв большой мощности из-за возгорания топлива», — сказал Басурин.
По уточненным данным, взрывной волной были выбиты стекла в шести школах, лицее, медицинском училище, трех детских садах и жилых домах. При разлете поражающих элементов устройства повреждения получила электроподстанция и была обесточена шахта «Щегловская-Глубокая».
«Это говорит об активизации сил специальных операций Украины, направленной против мирного населения ДНР. В связи с тем, что фугас был заложен на проезжей части дороги, которой пользуются, в том числе, жители Макеевки», — подчеркнул представитель командования.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"