Топливозаправщик подорвался на фугасе, заложенном украинской диверсионно-разведывательной группой

В результате подрыва топливозаправщика на фугасе, заложенном украинской диверсионно-разведывательной группой, один военнослужащий погиб и один ранен, получили повреждения здания и объекты инфраструктуры в Макеевке. Об этом заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
«В результате подрыва автомобиля на фугасе, заложенном украинской ДРГ на маршруте следования топливозаправщика в Червоногвардейском районе Макеевки, один военнослужащий погиб и один ранен. Произошел взрыв большой мощности из-за возгорания топлива», — сказал Басурин.
По уточненным данным, взрывной волной были выбиты стекла в шести школах, лицее, медицинском училище, трех детских садах и жилых домах. При разлете поражающих элементов устройства повреждения получила электроподстанция и была обесточена шахта «Щегловская-Глубокая».
«Это говорит об активизации сил специальных операций Украины, направленной против мирного населения ДНР. В связи с тем, что фугас был заложен на проезжей части дороги, которой пользуются, в том числе, жители Макеевки», — подчеркнул представитель командования.
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