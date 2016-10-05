Сводка Министерства обороны ДНР 5 Октября 2016 года

В Донецкой Народной Республике обстановка резко обострилась. Всего за прошедшие сутки украинские силовики двести сорок семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения — сто шестьдесят шесть раз. Об этом во время брифинга 5 октября сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«Противник для увеличения дальности стрельбы начинает все чаще применять артиллерию большого калибра для поражения выбранных им целей в населенных пунктах ДНР. Так, командир 55 карательной артиллерийской бригады Брусов два раза применил 152-мм артиллерию по жилым районам поселка Трудовские Петровского района Донецка. Командир 46 об СпН «Донбасс-Украина» Власенко при обстреле населенного пункта Старомихайловка и поселка Трудовские Петровского района Донецка выпустил шестнадцать мин калибра 120 и 82 мм. Командир 58 отдельной мотопехотной бригады Дропатый вел расстрел населенных пунктов Ясиноватая и Спартак. Общее количество примененных снарядов за сутки составляет восемьдесят одну мину калибра 120 и 82 мм. Командир 128 отдельной горно-пехотной бригады Шаптала применил по населенным пунктам Жабичево и Спартак двенадцать мин калибра 82 мм. По населенному пункту Зайцево командир 43 батальона Мацейко под руководством комбрига 53 омбр Грузевича применил три раза танк и выпустил пять мин калибра 120 мм. Также украинские силовики обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия населенные пункты Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Коминтерново и Саханка», — отметил Эдуард Басурин. Кроме того, он сообщил, что в ходе обстрелов ВСУ погиб один военнослужащий НМ ДНР. Еще один военнослужащий НМ ДНР погиб и один ранен в результате подрыва автомобиля на фугасе, заложенном украинской ДРГ на маршруте следования топливозаправщика. «Произошел взрыв большой мощности из-за возгорания топлива, от взрывной волны были выбиты стекла в шести близлежащих школах (№№8, 18, 32, 44, 58, 109), лицее №8, медицинском училище, трех детских садиках (№№ 121, 154, 191) и жилых домах. А в результате разлета поражающих элементов взрывного устройства повреждения получила электроподстанция, расположенная неподалеку от дороги, где был заложен фугас. В связи с чем была полностью обесточена шахта Щегловская-Грубокая в Червоногвардейском районе г. Макеевки и заблокировано под землей 126 горняков. Это говорит об активизации сил специальных операций Украины, направленной против мирного населения ДНР, ведь этот фугас был заложен на проезжей части дороги, которой пользуются в том числе и жители Макеевки», — подчеркнул Эдуард Басурин.