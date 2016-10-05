29 сентября в пресс-центре «Парламентской газеты» прошел круглый стол «Каким будет совместный план действий России и США по Сирии?».

17 сентября авиация США атаковала позиции правительственных войск в районе города Дейр-эз-Зор, что привело к гибели 62 военнослужащих, таким образом было нарушено перемирие в Сирии, вступившее в силу 12 сентября, достигнутое на базе пакета российско-американских договоренностей. На этом участке фронта правительственные силы противостоят формированиям запрещённого в РФ «Исламского государства». В ответ вооруженные силы Сирии заявили, что срок прекращения огня в стране закончился. Террористические группировки проигнорировали соглашение, не исполнив ни один из его пунктов, нарушив режим тишины более 300 раз.

- Почему сорвались женевские договоренности между МИД РФ и США?

- Какой станет военная политика США в отношении Сирии?

- Возможно ли мирное урегулирование конфликта?

Участники:

- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов;

- президент ассоциации "Военкор", д.э.н., проф. Марат Мусин;

-первый заместителю председателя комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников

- научный сотрудник Центра арабских и исламских исследовани, к.и.н. Николай Сухов;

- директор НИИ проблем безопасности и устойчивого развития Виктор Ананьев.