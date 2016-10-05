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Главная Антимонопольный комитет Украины подал иск о принудительном взыскании штрафа с "Газпрома" опубликовано Nvb2003 в Ср, 05/10/2016 - 15:25 Новость: тема тэги гео Антимонопольный комитет Украины обратился в Хозяйственный суд Киева с иском о принудительном взыскании штрафа с российской компании «Газпром» на сумму более 3 миллиардов долларов за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

АМКУ также просит суд обязать "Газпром" прекратить нарушение законодательства в части злоупотребления монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую ГТС.

Напомним, 21 сентября Верховный суд Украины отказал компании "Газпром" в рассмотрении дела об отмене определения Хозсуда Киева от 13 апреля, которым суд вернул без рассмотрения иск "Газпрома" об отмене решения АМКУ относительно штрафа.

В "Газпроме" заявили, что в АМКУ отсутствуют полномочия в вопросе регулирования транзита через Украину, но в последний возможный для подачи иска день - 12 апреля - зарегистрировали иск в Хозяйственный суд Киева о признании недействительным данного решения АМКУ.

Хозсуд Киева постановлением от 13 апреля этого года вернул без рассмотрения исковое заявление "Газпрома" об обжаловании штрафа АМКУ. Основанием для возврата стало ненадлежащее оформление искового заявления, а именно - непредоставление доказательств полномочий лица, подписавшего иск.

Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу "Газпрома", который просил признать недействительным решение Хозяйственного суда Киева, который оставил без рассмотрения исковое заявление российской компании об обжаловании решения АМКУ о наложении штрафа. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее