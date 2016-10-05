Главная

За присвоение средств будут судить чиновников «Волыньуголь»

опубликовано vinodelov в Ср, 05/10/2016 - 15:40 Новость: тема тэги гео
Волынуголь

За завладение средствами предприятия будут судить чиновников ГП «Волыньуголь», — сообщает пресс-служба прокуратуры области. Нововолынский отдел Владимир-Волынской местной прокуратуры направил в суд обвинительные акты по трем должностных лиц государственного предприятия «Волыньуголь», которые, злоупотребляя своим служебным положением, завладели средствами предприятия.

Так, исполняющий обязанности директора обособленного подразделения «Шахтоуправление «Нововолынское» с мая 2012 года по апрель 2013 года, выдавая незаконные приказы о премировании себя и работников, принес государственному предприятию материальный ущерб на сумму более 132 000 гривен.

Директор обособленного подразделения «Волиньвуглезбутпостач» с февраля 2013 по сентябрь 2014 года в такой же способ нанес предприятию материальный ущерб на сумму почти 119 000 гривен, а исполняющий обязанности директора обособленного подразделения «Шахта № 9 «Нововолынская» — с июля 2012 года по март 2013 — на сумму более 73 000 гривен.

Все они обвиняются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (уголовное преступление, предусмотренное частью 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины).

Меру наказания чиновникам теперь будет выбирать суд.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!