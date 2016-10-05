За присвоение средств будут судить чиновников «Волыньуголь»

За завладение средствами предприятия будут судить чиновников ГП «Волыньуголь», — сообщает пресс-служба прокуратуры области. Нововолынский отдел Владимир-Волынской местной прокуратуры направил в суд обвинительные акты по трем должностных лиц государственного предприятия «Волыньуголь», которые, злоупотребляя своим служебным положением, завладели средствами предприятия.

Так, исполняющий обязанности директора обособленного подразделения «Шахтоуправление «Нововолынское» с мая 2012 года по апрель 2013 года, выдавая незаконные приказы о премировании себя и работников, принес государственному предприятию материальный ущерб на сумму более 132 000 гривен.

Директор обособленного подразделения «Волиньвуглезбутпостач» с февраля 2013 по сентябрь 2014 года в такой же способ нанес предприятию материальный ущерб на сумму почти 119 000 гривен, а исполняющий обязанности директора обособленного подразделения «Шахта № 9 «Нововолынская» — с июля 2012 года по март 2013 — на сумму более 73 000 гривен.

Все они обвиняются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (уголовное преступление, предусмотренное частью 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины).

Меру наказания чиновникам теперь будет выбирать суд.