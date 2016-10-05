Главная

На Украине из-за роста преступности вынуждены корректировать «закон Савченко»

опубликовано alex1943 в Ср, 05/10/2016 - 16:06 Новость: тема тэги гео
Pavel-Petrenko
По этому закону досрочному освобождению подлежат 35 тысяч осужденных, из которых уже выпустили на свободу 8,5 тысячи человек, за несколько месяцев 906, т.е. более 10%, из них уже совершили повторные тяжкие преступления. Напомним, что "закон Савченко", предполагал зачисление срока, проведенного осужденными в СИЗО, в счет отбывания наказания в пропорции один день за два.

Кабмин Украины одобрил законопроект, который предлагает применять нормы закона только к преступникам, осужденным за правонарушения легкой и средней степени тяжести. В дальнейшем документ будет передан на рассмотрение Верховной рады.

"Есть тенденция, что по этому закону, который фактически выпускает рецидивистов, которые совершили особо тяжкие преступления, выходят на свободу и буквально через неделю-две совершают новое преступление", — сказал министр юстиции Украины Павел Петренко, представляя законопроект на заседании правительства.

"В правительственном законопроекте предлагается, чтобы формула зачисления пребывания в СИЗО "один день за два" оставалась только для тех лиц, которые совершили легкие или средней тяжести преступления. Все лица, которые являются рецидивистами, все лица, которые совершили особо тяжкие или тяжкие преступления — убийцы, террористы, насильники — не имеют права получать такого рода зачисление", — заявил глава минюста.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет