На Украине из-за роста преступности вынуждены корректировать «закон Савченко»

По этому закону досрочному освобождению подлежат 35 тысяч осужденных, из которых уже выпустили на свободу 8,5 тысячи человек, за несколько месяцев 906, т.е. более 10%, из них уже совершили повторные тяжкие преступления. Напомним, что "закон Савченко", предполагал зачисление срока, проведенного осужденными в СИЗО, в счет отбывания наказания в пропорции один день за два.

Кабмин Украины одобрил законопроект, который предлагает применять нормы закона только к преступникам, осужденным за правонарушения легкой и средней степени тяжести. В дальнейшем документ будет передан на рассмотрение Верховной рады.

"Есть тенденция, что по этому закону, который фактически выпускает рецидивистов, которые совершили особо тяжкие преступления, выходят на свободу и буквально через неделю-две совершают новое преступление", — сказал министр юстиции Украины Павел Петренко, представляя законопроект на заседании правительства.

"В правительственном законопроекте предлагается, чтобы формула зачисления пребывания в СИЗО "один день за два" оставалась только для тех лиц, которые совершили легкие или средней тяжести преступления. Все лица, которые являются рецидивистами, все лица, которые совершили особо тяжкие или тяжкие преступления — убийцы, террористы, насильники — не имеют права получать такого рода зачисление", — заявил глава минюста.