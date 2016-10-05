Артиллерийская группировка «Азова» вернулась на постоянное место дислокации после полугода пребывания на полигоне в селе Старое Киевской области. В рамках масштабных учений проходили как теоретические занятия, так и боевые стрельбы.

Террорист по кличке Кихот рассказал о батарейных стрельбах дивизиона. Боевикам дали 4 плановые цели с применением дальномера (3-я артиллерийская задача). Затем работали на поражение незапланированных целей, которые указывает командир батареи или начальник стрельб. Нужно было сделать все расчеты, передать на батарею данные и после приказа отработать поражения цели. Самая сложная задача — артиллерийская задача № 6, то есть перенос огня и пристрелка.

Террорист по кличке Яр, командир артиллерийского бандформирования «Азов», прокомментировал учебные стрельбы. «Отрабатывали различные упражнения взводом гаубиц Д-30, представили нового командира орудия и наводчика. Вообще отработали хорошо, поставленные цели были достигнуты. В таких учениях большое значение имеют слаженность и четкость действий».

В течение всего времени учений происходили занятия для всех уровней командного состава. Нацист по кличке Яр отметил, что делать расчеты вручную без планшета — это устаревшая практика. Однако такое умение может пригодиться в условиях реального боя. Работа с планшетом значительно ускоряет все расчеты и увеличивает эффективность подразделения, но на тренировочных стрельбах рассчитывали все вручную.