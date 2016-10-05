Главная

Украинские спасатели продолжают работать в форме, которая сгорает за секунды

опубликовано alex1943 в Ср, 05/10/2016 - 16:59 Новость: тема тэги гео
pogarnije
Впервые проблема с качеством обмундирования украинских спасателей возникла после масштабного пожара на нефтебазе под Киевом прошлым летом. Тогда жертвами разбушевавшейся стихии стали четыре сотрудника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины. Еще десять с серьезными ожогами были госпитализированы. Оказалось, что новая форма не спасает людей от огня.

Коллеги погибших спасателей пришли тогда под стены Верховной Рады с разоблачающим ситуацию заявлением, а прибывшим на акцию журналистам рассказали, что их спецформа – самый настоящий «горящий конверт», который опасен в сложных ситуациях, но и бесполезен в рядовых случаях. Тогда митингующих поддержало и руководство ведомства.

Как выяснилось, основными поставщиками одежды для спасателей являются две фирмы — «Пирена» и «Талан». В рамках эксперимента журналисты приобрели комплекты одежды обоих производителей и одного зарубежного. В итоге, именно последний оказал «сопротивление», хотя это был б/у вариант — форма отражала тепловой удар, в то время как украинские активно огонь «поглощали».

Эксперимент показал, что новая спецформа для украинских спасателей не выдерживает испытаний не только огнем, но и просто высокой температурой. Она сгорает буквально за секунды. Понятно, что украинские чиновники хорошо «погрели руки» на рабочей одежде спасателей, однако расследовать этот факт власть не спешит.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет