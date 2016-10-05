Украинские спасатели продолжают работать в форме, которая сгорает за секунды

Впервые проблема с качеством обмундирования украинских спасателей возникла после масштабного пожара на нефтебазе под Киевом прошлым летом. Тогда жертвами разбушевавшейся стихии стали четыре сотрудника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины. Еще десять с серьезными ожогами были госпитализированы. Оказалось, что новая форма не спасает людей от огня.

Коллеги погибших спасателей пришли тогда под стены Верховной Рады с разоблачающим ситуацию заявлением, а прибывшим на акцию журналистам рассказали, что их спецформа – самый настоящий «горящий конверт», который опасен в сложных ситуациях, но и бесполезен в рядовых случаях. Тогда митингующих поддержало и руководство ведомства.

Как выяснилось, основными поставщиками одежды для спасателей являются две фирмы — «Пирена» и «Талан». В рамках эксперимента журналисты приобрели комплекты одежды обоих производителей и одного зарубежного. В итоге, именно последний оказал «сопротивление», хотя это был б/у вариант — форма отражала тепловой удар, в то время как украинские активно огонь «поглощали».

Эксперимент показал, что новая спецформа для украинских спасателей не выдерживает испытаний не только огнем, но и просто высокой температурой. Она сгорает буквально за секунды. Понятно, что украинские чиновники хорошо «погрели руки» на рабочей одежде спасателей, однако расследовать этот факт власть не спешит.