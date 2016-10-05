Каталонцы требуют снести особняк, построенный незаконно в живописном месте богатым украинцем

Украинские толстосумы привыкли строить коттеджи и особняки там, где им вздумается, поскольку никакие строительные нормы и правила в стране майдана не работают. А вот в Европе совсем не так.

Один из таких богатеев соорудил виллу на скале над морем в испанской деревне Калелья-де-Палафружель в автономии Каталония. Он не только нарушил все нормы и правила, но и испортил живописный вид побережья. Жители возмутились и написали петицию в муниципалитет. Ее уже подписали 2 000 человек.

Общественники требуют наказать «преступников в сфере урбанизма», которые пренебрегли в своих расчетах нормами допустимой высоты строения, а также требованиями безопасности, не точно рассчитав размещение дома на крутом склоне.

Кроме того, как следует из документов, добытых инициаторами кампании, площадь, которую вилла занимает на земле, на 15% превышает допустимую по закону, а в технико-экономическом обосновании проекта нет упоминаний о «сочетаемости объекта с окружающим пейзажем».

Теперь «гражданину Украины», имя которого пока не называется, нужно будет за свои деньги снести виллу и вернуть побережью прежний вид.

Каталония - исторический регион и автономное сообщество Испании находится в северо-восточной части Пиренейского полуострова между средиземноморским побережьем и Пиренеями. Столица Каталонии — город Барселона.