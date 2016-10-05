Главная

Каталонцы требуют снести особняк, построенный незаконно в живописном месте богатым украинцем

опубликовано alex1943 в Ср, 05/10/2016 - 17:04 Новость: тема тэги гео
osobnjak
Украинские толстосумы привыкли строить коттеджи и особняки там, где им вздумается, поскольку никакие строительные нормы и правила в стране майдана не работают. А вот в Европе совсем не так.

Один из таких богатеев соорудил виллу на скале над морем в испанской деревне Калелья-де-Палафружель в автономии Каталония. Он не только нарушил все нормы и правила, но и испортил живописный вид побережья. Жители возмутились и написали петицию в муниципалитет. Ее уже подписали 2 000 человек.

Общественники требуют наказать «преступников в сфере урбанизма», которые пренебрегли в своих расчетах нормами допустимой высоты строения, а также требованиями безопасности, не точно рассчитав размещение дома на крутом склоне.

Кроме того, как следует из документов, добытых инициаторами кампании, площадь, которую вилла занимает на земле, на 15% превышает допустимую по закону, а в технико-экономическом обосновании проекта нет упоминаний о «сочетаемости объекта с окружающим пейзажем».

Теперь «гражданину Украины», имя которого пока не называется, нужно будет за свои деньги снести виллу и вернуть побережью прежний вид.

Каталония - исторический регион и автономное сообщество Испании находится в северо-восточной части Пиренейского полуострова между средиземноморским побережьем и Пиренеями. Столица Каталонии — город Барселона.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет