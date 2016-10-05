ВОЗ: Украина возглавила рейтинг смертности из-за грязного воздуха

Именно неблагоприятная экология, загрязненный воздух вызывают на Украине в четыре раза больше смертей, чем в пяти «чистых странах» мира вместе взятых. Такой вывод сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По статистике, 120 из ста тысяч украинцев умирают именно из-за загрязненного воздуха.

На самой Украине роковую закономерность пока не исследовали, однако взаимозависимости не исключают. «Мы регистрируем последние годы стремительный рост заболевания органов дыхания, сердечнососудистыми заболеваниями, бронхиальную астму, которая типична для загрязненного воздуха как фактора», – рассказал руководитель Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Худшие показатели фиксируют в крупных городах, ведь самые большие загрязнители, воздуха, утверждают специалисты, – это автомобили. Однако жителей всегда утешают и подают информацию, как будто все показатели, за редким исключением в норме.

Во Всеукраинской экологической лиге неплохие на первый взгляд результаты объясняют неточностью измерения. «Те посты наблюдения, которые есть, которые собирают информацию, – их очень мало, у них устаревшее оборудование. А главное, что они не улавливают все современные вещества, которые попадают в атмосферный воздух», – отмечает председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Самые простые и дешевые лекарства от пагубного влияния загрязненного воздуха – это зеленые насаждения. Но их с каждым годом становится все меньше. А сейчас на Украине идет массовая вырубка леса из-за того, что обнищавшие жители страны майдана не в состоянии оплачивать дорогой газ и переходят на дрова. Если дело и дальше так пойдет, Украина останется и вовсе без леса.