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Русофобия на марше: Минобраз Украины изъял учебник русского языка

опубликовано alex1943 в Ср, 05/10/2016 - 17:56 Новость: тема тэги гео
rusjaz
По сообщению пресс-службы Министерства образования и науки Украины минобразование изъяло из учебного процесса пособие по русскому языку для 3 класса в связи с якобы несоответствием его содержания патриотическим принципам воспитания.

"Комиссия по педагогике и методике начального обучения Научно-методический совет по вопросам образования МОН отменил гриф "Одобрено для использования в общеобразовательных заведениях" учебному пособию "Русский язык. 3 класс: отрывные карточки: к учеб. Е. И. Самоновой, В. И. Стативки, Т. В. Поляковой", - отмечается в сообщении.

Соответствующее письмо о невозможности использования настоящего руководства в учебно-воспитательном процессе в связи с несоответствием содержания страниц о государственных символах России принципам патриотического воспитания учеников уже разослано в областные органы управления образования и руководителям заведений образования.

Институт модернизации содержания образования подчеркивает, что издательством "Ранок" уже изъято указанное пособие из продажи.

Отметим, что на стр. 10 этого учебника были изображения флага и герба России с разъяснениями их значения. По всей видимости в описании герба минобраз Украины шокировало выражение: «Орёл – птица гордая… …с такой птицей воевать опасно». Украинцев с малых лет приучают к неизбежности войны с Россией и не хотят, чтобы они усвоили предостережение, заключенное в гербе-символе России.

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