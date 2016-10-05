ВСУ полностью сорвали процесс отведения сил и средств в районе села Петровское

Об этом в среду, 5 октября, на брифинге в Донецке сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Согласно рамочному решению, принятому Контактной группой 21 сентября 2016 года, сегодня истекает срок выполнения мероприятий по разведению сил и средств сторон от линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Петровское. Тем самым украинская сторона полностью сорвала реализацию условий рамочного решения и не желает решать конфликт в Донбассе мирным путем», — сказал Басурин.

Республиканские силы со своей стороны провели все подготовительные мероприятия для реализации договоренности. В понедельник, 3 октября, в 15.00 вооруженные подразделения армии ДНР покинули ранее занимаемые позиции, отойдя на 2 километра и расположившись на участке в селе Петровское (южный фронт), которое несколькими днями ранее было проинспектировано наблюдателями ОБСЕ. Однако зеркального отвода сил со стороны ВСУ не произошло. Напротив, украинские силовики около 16.00 обстреляли село Викторовку, что рядом с Петровским. В результате армейцы ДНР вынуждены были вернуться на прежние позиции.

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ тогда же обратились к Киеву с требованием «принять меры» после начала обстрела района Петровского, где проходило разведение сил. Представители организации потребовали от украинской стороны «принять меры» после обстрела в Петровском, в результате которого разведение сил на линии разграничения было в очередной раз сорвано.

Напомним: изначально разведение сил в районе села Петровское планировалось осуществить еще 1 октября. Однако его пришлось отложить, поскольку украинская сторона не дала окончательного согласия на начало процедуры отвода. Более того, в зоне ответственности Луганской народной республики разведение произведено лишь в районе Золотого, тогда как у Станицы-Луганской процесс также был сорван Украиной.