Откровения «правосечки» Белозерской про Одессу и не только

В интервью белорусскому изданию член националистической организации «Правый сектор», а тныне пресс-секретарь «Украинской добровольческой армии» (УДА) Елена Белозерская откровенно признает причастность «ПС» к поджогу Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, а также к массовым убийствам на Донбасссе.

«Жестоко? Лучше сразу уничтожить десяток-другой активных „запутинцев“, чтобы стало тихо и спокойно», — так комментирует Белозерская поджог Дома профсоюзов, где сгорели более 40 человек.

В том же интервью, Белозерская отметила, что её побратимы из «Правого сектора» продолжают убивать «ватников» и «сепаров» в Харькове, Одессе и в Донбассе даже сейчас. Наконец, когда речь зашла о прошлом организации Белозерская призналась, что «Правый сектор» не только существовал, но и активно, готовился к боевым действиям еще, задолго, до майдана. Ещё тогда, когда Турчинов, Яценюк и Кличко были «неактивны», «Правый сектор» готовился к войне.

К слову, в этом интервью воинствующая «правосечка» пообещала: «Когда победим на Донбассе, может, возьмемся за Крым. Многие наши готовы начать там партизанскую войну»…