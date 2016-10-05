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Такое вот «перемирие»: ВСУ стягивают к линии фронта на Донбассе «Грады»

опубликовано vinodelov в Ср, 05/10/2016 - 19:50 Новость: тема тэги гео
БМ-21 Град

Вопреки достигнутым в Минске договоренностям, Киев продолжает стягивать к линии фронта на Донбассе военную технику. В районе оккупированного ВСУ города Курахово (18 км западнее Донецка), разведка ДНР зафиксировала перемещение реактивного дивизиона из 18 установок РСЗО «Град». Об этом в среду, 5 октября, на брифинге Донецке сообщил замкомандующего оперативным командованием Эдуард Басурин.

«Наша разведка продолжает выявлять факты нахождения запрещенного вооружения ВСУ в зоне «АТО», у линии соприкосновения. В Курахово,1 8 км от линии соприкосновения, установлено перемещение реактивного дивизиона — 18 РСЗО БМ-21 «Град», — сказал представитель минобороны ДНР.

Кроме того разведкой установлено, что в селе Новоселовка-Вторая, Ясиноватского района, выявлена огневая позиция 122-мм гаубицы Д-30, а в селе Опытное, что в 2,5 км от линии фронта — позиции двух минометов калибром 120 мм.

«Все данные о нарушениях Минских договоренностей украинской стороной и месте положения запрещенных вооружений ВСУ были переданы представителям ОБСЕ и СЦКК», — подчеркнул Эдуард Басурин.

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