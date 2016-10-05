В прифронтовую зону подвозят минометы

Весь день 4 октября украинские военные занимались подвозом к разным участкам донецкого фронта минометного вооружения.

Минометы, находящиеся в разобранном виде, и упакованные в деревянные ящики, привозили со стороны Днепропетровской области на армейских грузовиках марки «КамАЗ» с удлиненными кузовами.

Ни один из доставленных минометов, прежде, в зоне боевых действий на Донбассе, замечен не был.

Пять минометов были привезены в Красноармейск, где они пока и остаются, три миномета выгрузили в Авдеевке, и целый десяток единиц минометного вооружения доставили в Мариуполь.

Минометы привезли еще и на один из южных участков фронта, на тот самый, с которого ВСУ ведут огонь по городку Докучаевск и по поселку Еленовка. Количество минометов, привезенных под Еленовку, уточняется, в разведке армии ДНР предполагают, что то и на этом участке фронта вновь доставленных минометов не меньше трех.

Вероятно, также, что партия минометов, оправленная для огневого подкрепления сил «АТО», могла быть произведена на киевском заводе «Маяк». Если это так, то прибывшие минометы принадлежат к модели «Молот», уже разрекламированной украинским военным командованием.

Какого-либо дополнительного личного состава украинской армии, который мог бы прибыть в прифронтовую полосу вместе с минометами, пока не замечено. Но Авдеевке, все же, появились, не наблюдавшиеся там до последних дней, три человека, одетые в камуфляжную форму, не имеющую, однако знаков воинского различия. Возможно, что это инструкторы, направленные в зону боевых действий, от завода-изготовителя доставленных минометов.