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Подразделение ВСУ прибыло в село Марково

опубликовано vinodelov в Ср, 05/10/2016 - 19:59 Новость: тема тэги гео
Украинские военные в селе Марково

В село Марково, находящееся в Станично-Луганском районе Луганской Народной Республике (пока это — оккупированная украинскими войсками часть территории ЛНР), в 10 часов утра 4 октября прибыло очередное подкрепление для местного гарнизона ВСУ.

Пополнение в живой силе в Марково привезли на трех грузовиках, чьи кузова были покрыты брезентовыми тентами.

Численность прибывшего подразделения — около 50 человек. Все вооружены индивидуальным стрелковым оружием и оснащены полевой экипировкой.

Прибывшее подкрепление разместили в здании сельского детского сада.

Военкор Самур

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