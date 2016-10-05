Подразделение ВСУ прибыло в село Марково

В село Марково, находящееся в Станично-Луганском районе Луганской Народной Республике (пока это — оккупированная украинскими войсками часть территории ЛНР), в 10 часов утра 4 октября прибыло очередное подкрепление для местного гарнизона ВСУ.

Пополнение в живой силе в Марково привезли на трех грузовиках, чьи кузова были покрыты брезентовыми тентами.

Численность прибывшего подразделения — около 50 человек. Все вооружены индивидуальным стрелковым оружием и оснащены полевой экипировкой.

Прибывшее подкрепление разместили в здании сельского детского сада.