Подразделение ВСУ прибыло в село Марково
опубликовано vinodelov в Ср, 05/10/2016 - 19:59 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Подразделение ВСУ прибыло в село Марково
опубликовано vinodelov в Ср, 05/10/2016 - 19:59 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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