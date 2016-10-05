Славянск пугают призраками «фейковых» республик

На официальном новостном сайте города Славянск «06262» 4 октября появился материал, который, как и многие другие сочинения, размещаемые на этой странице Интернета, должен промывать мозги местному населению.

Автор материала — депутат Славянского городского совета Денис Бигунов, представляющий националистическую организацию «сильные громады». В августе этого года он был среди тех, кто сильно возмутился тем, что на заседании комиссии по выработке Устава городской громады, некоторые члены комиссии позволили себе усомниться в существовании «российской агрессии против Украины».

А сейчас, в материале «Как Россия пытается дестабилизировать Украину, тот же национально-озабоченный депутат городского совета Славянска, стращает земляков призраками „фейковых“ республик, которые, как будто, только и мечтает создать Кремль.

Причем, руководство России во главе с Владимиром Путиным, еще с весны 2014 года, старается развалить не только Украину, но и Молдавию.

Для этого, на Украине ведется подпольная работа по провозглашению — на юге Одесской области — Бессарабской Народной Республики, а на Закарпатье — Закарпатской Народной Республики.

С целью ликвидации суверенной Молдавии, „подпольные человечки Путина“ готовят создание Молдавской Народной Республики, Бельцкой Народной Республики (вокруг, преимущественно, русскоязычного города Бельцы), и Гагаузской Народной Республики. Ну, а Приднестровье, само собой, уже и теперь — форпост России.

В число ликвидаторов Украины попал и политик Виктор Медведчук, потому, что он, в свое время, выдвинул план создания самоуправляющихся территориальных общин, а сейчас мешает деятельности разных „громадских активистов“, включая и тех, кто входит в организацию „Сильные громады“.

Сочинительство под названием „Как Россия пытается дестабилизировать Украину“, вызвало на сайте Славянска разноречивые отклики, среди которых есть и такие:

" Все понятно. Верховную Раду захватили кацапы, правительство захватили кацапы, президента избрали кацапы, майдан мутили кацапы, Крым просрали кацапы, гривну обвалили кацапы, ну и отвоевать Донбасс у кучки повстанцев, уже больше, чем два года, не могут кацапы. Спасибо тебе, говорящая кастрюля, что разъяснила нам, кто виноват, без тебя не догадались бы».

«Придурки! Сами страну развалили за пендосские печеньки, а Россия виновата! Доскакались?»

«Такой бред написан для свидетелей майдана — Сени и козака. Нормальные люди понимают, что Габону конец подходит».