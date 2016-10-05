Лекарства на Украине втрое дороже, чем в Польше

Медики Любешовской центральной районной больницы на Волыни жалуются, что количество людей в стационаре минимальное в связи с критически высокой стоимостью лекарств. Об этом они рассказали народному депутату Украины Ирине Констанкевич во время ее визита в Любашевский район.

Врачи рассказывают, что, как правило, пациенты поступают в тяжелом состоянии, когда нет другого выхода. Главная причина — невозможность оплатить дорогостоящие лекарства. Как отметила Ирина Констанкевич, «медикаменты в соседних европейских государствах, например, в Польше», порой в три раза дешевле, чем на Украине.

Нардеп отметила, что «причина этого — монополизм в фармацевтической отрасли, который создала преступная власть Порошенко.

Также во время встречи обсудили тему медицинского страхования. По мнению Ирины Констанкевич, Украине не стоит ориентироваться на Западные страны, поскольку их система не является совершенной. «Украинская медицина нуждается в создании своей модели страхования, направленной на отечественные реалии», — отметила народный депутат Украины.

Проблема, которая касается врачей — оптимизация койкомест и сокращения медиков, в частности, второго звена. Стоит отметить, что в этом году на Волыни уже сократили 3% медицинских работников и 1800 койкомест.

Причина такого критического состояния, по мнению представительницы Верховной Рады — традиционное недофинансирование медицины.

«Медицинская отрасль стала маргинальной в нашей общественной жизни. Никто не думает о людях, речь идет только об экономии средств, — отмечает Ирина Констанкевич. — В 2017 году совсем не заложено финансирование на Национальную академию медицинских наук, ее хотят перевести на хозрасчет. Лишение государственного финансирования специализированных лечебных учреждений медицинской академии может привести к их закрытию и прекращению предоставления населению высококвалифицированных медицинских услуг особенно в части онкологических заболеваний. Если отказаться от медицинской академии, то мы просто вернемся в «средневековье».