Сводка событий Новороссии за 5 октября 2016 года

Жилой частный дом полностью разрушен в результате ночного обстрела в поселке Зайцево. Об этом заявил сегодня Иван Приходько. Этот дом находился по адресу улица Красных Партизан, 20". Информация о пострадаваших уточняется.

Сегодня более ста горняков оказались заблокированы в шахте в Макеевке из-за повреждения электроподстанций, вызванного сильным взрывом. По сообщению Эдуарда Басурина, "в результате разлета поражающих элементов взрывного устройства повреждения получила электроподстанция, расположенная неподалеку от дороги, где был заложен фугас, в связи с чем была полностью обесточена шахта "Щегловская-Глубокая". Сейчас на шахте проводятся спасательные работы. Был подключен резервный генератор и в 11 часов утра горняков стали выводить из шахты.

Согласовать сегодня обмен пленными не удалось. Об этом сообщила пресс-секретарь Дениса Пушилина Виктория Талакина. К сожалению, подгруппе не удалось решить этот вопрос. Однако мы не оставляем надежды и приложим все усилия, чтобы освободить наших ребят", — написала на своей странице в Facebook Талакина. Также она добавила, что также поднимался вопрос о подростках, задержанных в ДНР по подозрению в совершении диверсий.

Сегодня контактная группа по Украине обсуждает в Минске причины, по которым не выполняется соглашение о разведении сил на линии соприкосновения в Донбассе. При этом представители ОБСЕ сообщают, что разведение сил, о чем была договоренность, по факту не происходит".

Международный комитет Красного Креста оплатит счета за электроэнергию на водонапорных башнях, чтобы восстановить водоснабжение для людей. В комитете рассказали, что уже больше недели на станциях, расположенных на территории Луганской области, отсутствует электроснабжение из-за неоплаченных счетов. "Комитет принял решение оплатить счета за электроэнергию. Обеспечение подачи воды в больницы, школы, детские дома и социальные учреждения является жизненно важным".

Очередная колонна МЧС России с грузом гуманитарной помощи для жителей Донбасса будет отправлена 27 октября. Основной груз — это продукты питания для детей". Также в состав сводной автоколонны могут быть включены медикаменты, если поступит соответствующее обращение в МЧС от Минздрава России".