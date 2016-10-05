Мощный взрыв в прифронтовой Макеевке, есть разрушения и жертвы

«Утром 5 октября в Макеевке прозвучал мощный взрыв, после которого многие видели облако дыма, похожее на большой черный гриб. После взрыва в некоторых районах пропал интернет и электричество», — таким было одно из многочисленных сообщений в соцсети по поводу взрыва, который напугал жителей города, тем более, на фоне ночных обстрелов со стороны ВСУ.

От взрывной волны вылетели окна в зданиях поблизости, была повреждена ЛЭП, имелись другие повреждения городской инфраструктуры. Позже стало известно, что на заложенном под дорогой фугасе подорвался автомобиль-топливозаправщик.

«В результате подрыва автомобиля на фугасе, заложенном украинской ДРГ на маршруте следования топливозаправщика в Червоногвардейском районе Макеевки, один военнослужащий погиб и один ранен. Произошел взрыв большой мощности из-за возгорания топлива… Это говорит об активизации сил специальных операций Украины, направленной против мирного населения ДНР. В связи с тем, что фугас был заложен на проезжей части дороги, которой пользуются, в том числе, жители Макеевки», — сообщил спикер Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

По уточненным в течение дня данным, взрывной волной были выбиты окна в шести школах, лицее, медицинском училище, трех детских садах и жилых домах. При разлете поражающих элементов устройства повреждения получила электроподстанция и была обесточена шахта «Щегловская-Глубокая».