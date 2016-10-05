Красный Крест заплатил за электроснабжение жителей Луганщины

Почти 600 тысяч жителей Луганщины по обе стороны линии разграничения едва не были отключены от водоснабжения из-за массовых неплатежей за электричество. Спас ситуацию международный комитета Красный Крест на Украине, который взял на себя расходы на оплату электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба организации. Сумма этих расходов не сообщается.

По словам главы международного комитета Красного Креста на Украине Алана Эшлиманна, такое решение было принято, чтобы избежать масштабной гуманитарной катастрофы. Он подчеркнул, что оплата счетов — временная мера, однако она позволит выиграть время.

«Эту проблему можно побороть только с помощью политического решения. Если ничего не делать, жителям пострадавших районов придется встретить суровые зимние морозы без отопления и водоснабжения», — подчеркнул Эшлиманн. К слову, синоптики обещают самую суровую зиму за последние 100 лет.

Напомним: уже около недели на водонапорных станциях, расположенных на контролируемой Киевом территории Луганской области, отсутствует электроснабжение. Причина — неоплаченные счета. Отключение электроэнергии влияет на работу Западной фильтровальной станции, которая обеспечивают работу системы водонапорных станций «Карбонит», обслуживающую Первомайск, Стаханов, Брянку и Алчевск, а также влияет на работу Петровского водозабора, который обслуживает Луганск. Обе системы поставляют воду в населенные пункты по обе стороны от линии разграничения.