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Беглому президенту Украины Януковичу Киев готовит обвинение в государственной измене

опубликовано vinodelov в Ср, 05/10/2016 - 22:09 Новость: тема тэги гео
Янукович

Об этом в среду, 5 октября, заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который отчитался о выводах следствия по делам в отношении экс-президента Виктора Януковича.

«По заключению следователей, деятельность Януковича на посту президента Украины была подчинена интересам Российской Федерации в вопросах, касающихся национальной безопасности, о чем свидетельствуют подписанные им указы, назначения на ключевые должности лиц с российским гражданством, и тому подобное. Соответственно, деятельность Януковича квалифицируется по ст.255 (создание преступной организации) и ст.111 (государственная измена) Уголовного процессуального кодекса Украины», — говорится по этому поводу в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура Украины обещает завершить все необходимые процедуры для передачи «дела Януковича» в суд до начала 2017 года.

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