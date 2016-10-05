Беглому президенту Украины Януковичу Киев готовит обвинение в государственной измене

Об этом в среду, 5 октября, заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который отчитался о выводах следствия по делам в отношении экс-президента Виктора Януковича.

«По заключению следователей, деятельность Януковича на посту президента Украины была подчинена интересам Российской Федерации в вопросах, касающихся национальной безопасности, о чем свидетельствуют подписанные им указы, назначения на ключевые должности лиц с российским гражданством, и тому подобное. Соответственно, деятельность Януковича квалифицируется по ст.255 (создание преступной организации) и ст.111 (государственная измена) Уголовного процессуального кодекса Украины», — говорится по этому поводу в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура Украины обещает завершить все необходимые процедуры для передачи «дела Януковича» в суд до начала 2017 года.