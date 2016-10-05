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Больше всего украинцы боятся долгов по кредитам МВФ — соцопрос

опубликовано vinodelov в Ср, 05/10/2016 - 22:13 Новость: тема тэги гео
Долги

Таковы результаты опроса, который провели социологи Центра Разумкова среди жителей Украины. Опрос был о том, чего украинцы боятся больше всего. Оказалось, что это не Россия и даже не война, а долги и кредитная зависимость.

Этот национальный соцопрос был проведен еще весной во всех регионах Украины, за исключением Луганщины и Донетчины, однако результаты Центр Разумкова обнародовал только 5 октября.

На вопрос о самой большой внешней опасности для Украины большинство респондентов ответили — зависимость от кредитов МВФ, США, ЕС и других международных финансовых учреждений. За это было отдано 4,4 балла из 5 возможных.

Что касается ответов на тему о самой большой внутренней угрозе, то здесь победили: коррупция, кумовство, махинации с тендерами, нелегальная торговля собственностью.

«Граждане реагируют на реальный результат. Для людей важны осуждения за преступления. А то, что один обвиняемый в коррупции в Панаме, а другой в Лондоне — для людей это не является результатом борьбы с коррупцией. Поэтому несмотря на создание и работу новых антикоррупционных институтов, люди считают коррупцию серьезной внутренней угрозой для существования страны», — так прокомментировал результаты опроса директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

К слову, как показал опрос Центра Разумкова, больше половины граждан Украины не поддерживают введение визового режима с Россией, а тем более, разрыв дипломатических отношений с северным соседом.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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