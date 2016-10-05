Вторая попытка: разведение сил на фронте у села Петровское намечено на 7 октября, у Станицы-Луганской — 9 октября

Об этом договорились участники Контактной группы по мирному урегулировании ситуации на Донбассе в ходе очередного заседания в Минске. Отвод сил от линии фронта состоится только при условии полного отсутствия обстрелов с обеих сторон.

Напомним: рамочное соглашение о разведении сил было подписано в Минске главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, представителями Украины, России и ОБСЕ 21—23 сентября. Документ определил порядок разведения подразделений ВСУ и армий донецких республик на глубину не менее 2 км на трех пилотных участках: Петровское (ДНР), а также Станица-Луганская и Золотое (ЛНР). Однако украинская сторона сорвала развод сил и средств от линии фронта у села Петровского и в районе Станицы-Луганской.

Перед первой попыткой разведения сил от линии фронта жители Донбасса в соцсети писали, что украинская сторона, скорее всего, в очередной раз не исполнит свои обязательства. Петровскому сулили судьбу села Широкино, которое летом 2015 года после отвода оттуда подразделений армии ДНР вместо того, чтобы стать буферной зоной, перешло под контроль ВСУ. И, увы, не ошиблись в своих предположениях…