Ирано - немецкие трения

В Иране с гневом восприняли политическое давление представителей Германии в вопросе увязывания расширения двухсторонних экономических отношений с признанием Израиля в Иране. Глава судебной власти Ирана аятолла Садек Лариджани Амоли предложил правительству Ирана лишить вице-канцлера Зигмара Габриэля права посещения Ирана. Очень остро реагируют в Иране и на заявление канцлера Ангелы Меркель. Она сообщила, что если Иран признает Израиль, отношения между Германией и Ираном улучшатся. В Иране посчитали такие предложения неприемлемыми.

Аятола Амоли назвал поведение немецкой стороны "бесстыдным", а истинными мотивами в сотрудничестве с Ираном - "материальные интересы" и стремление использовать иранский потребительский рынок. Скандал получил свое развитие во время визита Зигмара Габриэля в Иран. Иранское политическое руководство отказалось от запланированной ранее встречи с немецким высокопоставленным чиновником даже в ранге главы МИД. Масло в огонь подлило заявление Габриэля в СМИ накануне поездки, в котором он сообщил, что готов "надавить" на руководство Ирана.

Таким образом, визит в Тегеран вице-канцлера и министра экономики и энергетики ФРГ завершился единственной встречей. С иранским министром энергетики Хамид Читчианом. Иранская сторона продемонстрировала, что готова развивать сотрудничество в чисто экономической плоскости, однако идеология здесь всегда победит торговлю.