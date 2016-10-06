Сводка событий в Сирии за 5 октября 2016 года

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Эрдоган в состоявшемся сегодня телефонном разговоре обсудили проблематику урегулирования сирийского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля. В сообщении говорится, что лидеры двух стран акцентировали «необходимость наращивания усилий международного сообщества по налаживанию мирного политического процесса в стране, созданию условий для деэскалации обстановки и решению острых гуманитарных проблем».В пресс-службе Кремля подчеркнули, что телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся по инициативе турецкой стороны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Госдепа США Джон Керри обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Командование сирийскими вооруженными силами приняло решение сократить число авиационных и артиллерийских ударов по позициям боевиков Алеппо. Данное решение было принято для улучшения гуманитарной ситуации в городе.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 721. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 58 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (33), Дамаск (18), Хама (6) и Латакия (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Российские саперы получили государственные награды за разминирование сирийской Пальмиры: 47 саперов были удостоены государственных наград за мужество и отвагу, еще 160 получили медали Минобороны. За полтора месяца в архитектурно-исторической части Пальмиры, жилой зоне и районе местного аэропорта было очищено 825 гектаров территории, 79 км дорог, более 8500 зданий и сооружений, было обнаружено и уничтожено 17456 взрывоопасных предметов, в том числе 432 самодельных взрывных устройства.

Советник по исследованиям в спутниковой программе ООН Ларс Бромлей доложил на брифинге в среду, что после проведения анализа было определено, что удар по гуманитарному конвою в Сирии был нанесен с воздуха. Он напомнил, что об этом ранее заявляли и несколько других источников.

Нападение на гумконвой ООН и Сирийского арабского Красного полумесяца 19 сентября является хорошо подготовленной инсценировкой. Таковы предварительные выводы независимых экспертов по Сирии, которые провели сравнительный анализ фото- и видеоматериалов нападения.

В распоряжении экспертов также было видео, снятое сопровождавшим указанный конвой беспилотником ВКС РФ. На нем видно, как автомобиль с прицепом, в котором ясно распознается миномет большого калибра, перемещается под прикрытием гуманитарного конвоя.

"В этом самом месте, в то же самое время боевики "Нусры" предприняли широкомасштабное наступление в направлении Алеппо, поддержанное массированным огнем артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня", — говорится в документе экспертов.

Российские военные также изучили съемку с места и не обнаружили признаков попадания снарядов в колонну.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не будет принимать участия в наземных операциях. «НАТО не будет принимать участия в наземных операциях. Мы оказываем содействие в подготовке офицеров для иракской армии и в ближайшее время направим самолеты AWACS для операции в Сирии»,— приводит сообщил он.

Группировка «Ахрар аш-Шам» в первой половине октября планирует обстрелять кварталы сирийского Алеппо боеприпасами с химическим оружием, сообщил источник в российских компетентных органах. «Группировка «Ахрар аш-Шам» готовит в отношении мирного населения Алеппо провокацию с использованием химического оружия. По имеющимся данным, боевики имеют около одной тонны желтого фосфора, который находится в охраняемом подземном хранилище в северной части поселка Серакаб в 15 км восточнее города Идлиб, на пересечении автотрасс Алеппо – Дамаск и Алеппо – Латакия», – передает ТАСС слова источника. «Для удара по мирным кварталам планируется использовать боеприпасы для РСЗО «Град», снаряженные отравляющим веществом», – уточнил он.

США заблокировали заявление Совета Безопасности ООН с осуждением обстрела посольства России в Сирии. «Российская делегация инициировала заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее этот теракт. Оно было фактически заблокировано делегацией США, которая пыталась привнести в стандартный в таких случаях текст посторонние элементы», — говорится в сообщении представительства.

В Кремле негативно относятся к блокировке США резолюции в СБ ООН по обстрелу посольства России в Дамаске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Россия «провалила сделку» с США по прекращению огня в Сирии и что страна не уважает американских лидеров. «Россия провалила сделку, а сейчас они стреляют, они бомбят, что-то вроде того. Это должно закончиться, и закончиться быстро», — заявил Трамп.

Группа боевиков вооруженной оппозиции, получавших ранее поддержку со стороны США, перешла на сторону джихадистской группировки, признанной международным сообществом террористической организацией. Представители отряда исламистов, входившего ранее в состав сформированной при помощи Катара и США бригады «Сукур аль-Джабаль», связанной со «Свободной Сирийской Армией» (ССА), опубликовали сегодня официальное заявление, в котором они объявили о своем выходе из состава упомянутого выше соединения.

Отколовшийся отряд намерен примкнуть к «Джабхат Фатх-аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра»).

Следует отметить, что и бригада «Сукур аль-Джабаль» получала ПТРК TOW, произведенные в США.

Алеппо. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия населенный пункт Азизи, квартал Эль-Машарка и позиции правительственных войск в районе Захр-эн-Найраб.

В провинции Алеппо обстрелам из реактивных систем залпового огня кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия подверглись населенные пункты Марнааз, Мухейм-Хандрат, Эль-Хадер, Ансар, южные фермы в населенном пункте Шейх-Али-Кобтани, кварталы «1070», Рамуси, Эль-Халидия, Лерамон, Аль-Майдам, крепость Карьят-Халаб, торговый центр «Кастелло», КПП №1 и №2 на дороге «Кастелло», цементный завод, артиллерийское училище, а также позиции правительственных войск в районе городских кварталов Рамуси, «1070», Хай-эль-Ансари и населенных пунктов Кафер-сегир и Муслимия.

В результате миномётного обстрела террористическими группировками квартала Аль-Мидан погибли 2 и получили ранения 7 мирных жителей.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Успешно продолжается наступление Сирийской Арабской Армии в квартале Бустан-аль-Паша города Алеппо. От боевиков очищены территории Физкультурного института, Школы Юных Учёных и здание "Mercedes". Правительственные войска контролируют 70-80% территории квартала.

В кварталах Сулейман-аль-Халяби и Бустан-аль-Баша боевики безуспешно попытались контратаковать позиции правительственных войск.

Подразделения Сирийской Арабской Армии во взаимодействии с палестинской добровольческой бригадой «Аль-Кудс» продолжили наступление в квартале Овейджа на севере Алеппо. Проправительственным силам удалось отбить несколько административных и производственных зданий, в частности, управление водоканала, пивоварню Аш-Шарк, текстильную фабрику, а также ряд других объектов.

Сирийские войска теснят исламистов и в округе Аль-Амария на юге Алеппо, где им удалось занять еще 10 жилых зданий.

Боестолкновения продолжаются в районе дорожной развязки Джандул (Фото 1, вложенный файл).

Наступающим частям и подразделениям оказывали существенную поддержку самолеты ВКС РФ, наносившие удары по коммуникациям исламистов в районе боевых действий.

В западной части Алеппо, отмечена высокая концентрация боевиков, в связи с чем ВКС РФ нанесли ряд авиаударов по скоплениям джихадистов.

ВВС САР уничтожили 13 автомобилей с крупнокалиберными пулемётами в районе Расм Аль-Имам.

Турецкая армия в ходе операции «Щит Евфрата» уничтожила за минувшие сутки 18 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), один военнослужащий погиб, трое получили ранения, сообщил генштаб ВС Турции.

В результате налета ВВС Турции на деревню Сульсана, которая расположена в районе Эль-Баб к востоку от Алеппо, погибли 28 человек, более 100 получили ранения.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила три тактические единицы, три боевые позиции и артиллерийскую позицию ИГ.

Латакия. В ходе проведения совместной российско-армянской гуманитарной акции жителям города Латакия передано около 5,5 тонн продуктов питания.

Боевиками был применен беспилотный летательный аппарат с взрывным устройством.

Хама. Обстрелам подверглись аэропорт Хама, ТЭС в населенном пункте Махарда и позиции правительственных войск в н.п. Самра и Скандария.

Блокпосты проправительственных сил в Тель-Мелехе и Джибине были атакованы отрядами исламистов, насчитывавшими значительное количество боевиков и несколько единиц бронетехники. Нападение было успешно отбито. Более 20 боевиков ликвидировано.

Российские и сирийские самолеты подвергли бомбардировкам позиции джихадистов в Аль-Латамине, Аз-Заке и Зулейкате, в результате чего было уничтожено несколько РСЗО экстремистов.

Хомс. Отмечены боестолкновения к востоку от района Ар-Растан, и в н.п. Тель-Дахаб, Бурдж Каи, Изз-эд-Дин, Аль-Кнейтрат, Дейр-Фуль и Умм-Шаршух.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия в провинции Дамаск н.п. Арбил, Джобар, Дума, позиции правительственных войск в районе ферм населенного пункта Хауш-Эль-Фара и высоты с отметкой 612.

В провинции Дамаск вооруженные формирования террористических группировок обстреляли населенные пункты Хараста, Джобар, Хауш-Насри, Хутейта-Эль-Джараш, больницы Ибн-Сина и Ибн-эль-Валид, среднюю школу и текстильную фабрику в населенном пункте Джобар.

Боевики предприняли мощную контратаку в Западной Гуте, ударив в районе сельхозугодий, окружающих н.п. Дейр-Хабия. Джихадисты сумели захватить несколько небольших ферм, однако эти позиции им удержать не удалось.

В районе Хан Аш-Ших армия восстановила контроль над 8 зданиями к юго-западу от плантаций Тель Абу-Сия.

Дараа. В городе Дараа продолжаются бои в квартале Аль-Баляд.

Отмечены боестолкновения к востоку от селения Ан-Наима и вблизи моста Аль-Гария Аль-Гарбия.

Хасака. Авиация коалиции у города Шададди уничтожила два фронтальных погрузчика ИГ.

Дейр-эз-Зор. В Дейр-эз-Зор прибыли крупные подкрепления Сирийской Арабской Армии из провинции Дамаск.

Идут бои в кварталах Аль-Оммаль, Ад-Джбейля, Ар-Рашдия, Хвейка, а также к западу от Тель-Брук и к востоку от аэродрома.

Войска Сирийской Арабской Армии продолжили контратаку на юго-западе Дейр-эз-Зора в районе Джабаль Тарда. Подразделения 71-го полка и 137-й артиллерийской бригады САА предприняли штурм высоты № 2 и закрепились у высоты, сократив расстояние между своими позициями и укреплениями ИГ.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила 4 нефтяные скважины, оборудование для добычи нефти и два транспортных средства ИГ. У города Абу-Камаль - три нефтяные скважины, шесть маршрутов поставок и качалку нефти ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила тактическую единицу и транспортное средство ИГ.