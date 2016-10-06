Киев байкотирует обмен пленными

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Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что Киев продолжает сопротивляется обмену пленными по формуле «Всех на всех». Причина в том, что пятый и шестой пункты минского Комплекса мер, которые касаются соответственно амнистии и освобождения пленных, до сих пор не выполнены.

Украинская сторона «по-прежнему затягивает имплементацию этих пунктов». «К сожалению, большое разочарование вызывает нежелание украинской стороны выполнить взятые на себя обязательства. Мы надеялись на получение положительного ответа украинской стороны в вопросе обмена пленными, но этого так и не произошло», — сказала омбудсмен Республики.

Морозова напомнила: «За все время после последней встречи в Минске от уполномоченных представителей Украины официального письменного подтверждения по обмену пленными по формуле «всех на всех» так и не поступило. А ведь мы могли бы сдвинуться с места в вопросе обмена «всех на всех», и все незаконно удерживаемые наши ребята давно могли быть дома», — резюмировала уполномоченный по правам человека

Напомним, что 21 сентября в ходе заседания гуманитарной подгруппы в Минске ДНР предложила Киеву провести обмен пленными по формуле «618 на 47». После украинской стороне было направленно официальное письменное предложение.

Встреча 5 октября положительных результатов не принесла, контактная группа завершила переговоры, следующая встреча состоится 26 октября.