США «зачистят» украинский политикум

Хотя Соединённые Штаты, где растёт запрос на реализм в международной политике и даже на старый добрый изоляционизм, ещё не до конца готовы отказаться от своего украинского проекта. Однако медовый месяц с киевскими марионетками уже в прошлом.

Вашингтон всерьёз решил заняться так доставшей его украинской коррупцией. В Белом доме, наконец, поняли, что изнутри эту раковую опухоль самому украинскому организму не одолеть. А это значит, что придётся взять нынешний госаппарат незалежной под полный американский контроль на всех этажах власти.

По-видимому, Киев ждут серьёзные кадровые «чистки». Многим «жирным котам» майдана придётся испытать все прелести кастрации, то есть лишения тёплых мест, а то и наворованных капиталов, столь приумножившихся в результате революции гиднисти.