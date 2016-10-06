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США «зачистят» украинский политикум

опубликовано alex1943 в Чт, 06/10/2016 - 09:56 Новость: тема тэги гео
USA
Хотя Соединённые Штаты, где растёт запрос на реализм в международной политике и даже на старый добрый изоляционизм, ещё не до конца готовы отказаться от своего украинского проекта. Однако медовый месяц с киевскими марионетками уже в прошлом.

Вашингтон всерьёз решил заняться так доставшей его украинской коррупцией. В Белом доме, наконец, поняли, что изнутри эту раковую опухоль самому украинскому организму не одолеть. А это значит, что придётся взять нынешний госаппарат незалежной под полный американский контроль на всех этажах власти.

По-видимому, Киев ждут серьёзные кадровые «чистки». Многим «жирным котам» майдана придётся испытать все прелести кастрации, то есть лишения тёплых мест, а то и наворованных капиталов, столь приумножившихся в результате революции гиднисти.


Василий Семёнов

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