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Маккейн «закрывает небо» над Сирией

опубликовано alex1943 в Чт, 06/10/2016 - 10:14 Новость: тема тэги гео
Makkejn
Сбитый в своё время советскими лётчиками над Вьетнамом сенатор-республиканец Джон Макейн потребовал сбивать военные самолёты Сирии и России, если они будут продолжать бомбить ан-Нусру. Обвинил также Асада и Путина в истреблении группировок, которые американская коалиция считает своими союзниками.

Как и другие представители вашингтонского обкома Маккейн присоединился к хору лживых плакальщиц по поводу якобы имеющих место убийств мирных жителей.

Всё это происходит в рамках массовой истерики американского политикума, которому очень больно прищемило хвост то обстоятельство, что Россия продолжает проводить независимую внешнюю политику, не поддаётся санкциям и показывает всему миру, что можно не бояться «большого белого брата из Вашингтона».


Василий Семёнов

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