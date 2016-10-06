Крымчане богатеют, а свидомых душит жаба

В течение всего курортного сезона украинские СМИ изощрялись в том, чтобы убедить весь мир в его срыве. Ещё на Украине любят рассказывать о том, как плохо живётся крымчанам, как мечтают они вернуться в незалежну. Похоже, что верят этому уже только сами же распространители дезинформации, поскольку цифры упрямо указывают на рост благосостояния жителей Крыма.

Так, согласно статистике, средняя зарплата крымчан в этом году увеличилась на 10 тысяч рублей и достигла 45 тысяч. Даже определённый рост цен не мешает тому, что покупательная способность жителей полуострова была гораздо выше, чем этот показатель на Украине.

В то время как в незалежной вместе с тарифами растёт и задолженность по услугам ЖКХ, в Крыму наблюдается обратная картина. А в общей сложности сумма доходов крымчан составила 370 миллиардов рублей в год, причём трудовые составили 66 процентов, а по социальным выплатам 18.2 процента.

Вот и наблюдается типичная для украинского менталитета картина, когда при виде успехов соседа нестерпимо душит жаба.