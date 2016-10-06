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Вместо кардинального решения об обмене, Киев передаст пленным подарки от родственников

опубликовано alex1943 в Чт, 06/10/2016 - 10:34 Новость: тема тэги гео
Gerashenko_171602
Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, которая обязана со своей стороны решать вопросы освобождения украинских пленных, ограничилась передачей подарков от родственников через координатора подгруппы по гуманитарным вопросам от ОБСЕ Тони Фриша. Он намерен в ближайшее время посетить пленных в независимых Республиках ДНР и ЛНР, об этом в Минске договорились участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ирина Геращенко постоянно проявляет озабоченность судьбой украинских пленных в республиках на своей страничке в Фейсбуке и рассказывает страшилки об издевательствах над пленными, но потребовать от киевской власти и ВР выполнения решений, предусмотренных Минскими договоренностями духу не хватает.

Заседание контактной группы по Украине состоялось в среду в Минске. Решение об обмене пленных в очередной раз заблокировано, но печеньки передадут.

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