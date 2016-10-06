Украинские хакеры взломали и заблокировали базу данных Пенсионного фонда ДНР

Национальносвидомые пытаются любыми средствами осложнить жизнь мирных жителей, проживающих на свободных от фашистских оккупантов территориях ДНР. Цель - добиться недовольства населения и посеять смуту. Казалось бы пенсионеры, у которых Киев украл заработанное многие годы тому назад и продолжает эту практику уже больше двух лет, чем они то виноваты. Но продолжают гадить где получается.

«Четвертого октября в результате атаки украинскими хакерами была взломана и заблокирована база данных Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики. В связи со взломом официального сайта ПФ, в Республике мы были вынуждены приостановить пенсионные выплаты», — такое сообщение сделала сегодня в пресс-центре председатель ПФ страны Галина Сагайдакова.

Сагайдакова отметила, что к процессу восстановления базы данных привлечены специалисты Минсвязи ДНР, в самое ближайшее время выплаты будут начислены и выданы жителям Республики.

Она предположила, что база данных была необходима украинским властям, чтобы не выплачивать начисления гражданам Республики, которые смогли оформить выплаты на территории Украины.

«Мы расцениваем эти действия как диверсию, во-первых направленную на то, чтобы жители ДНР не получили вовремя свои пенсии, во-вторых, чтобы не выплачивать пенсии тем, кто получает одновременно пенсии на территории как ДНР, так и на Украине», — уточнила Сагайдакова.

«Пенсионный фонд ДНР делает все возможное, чтобы информация о получателях оставалась конфиденциальной, а также все, чтобы повысить уровень защиты информации о наших гражданах», — резюмировала глава ПФ.

Напомним, что Указ «О назначении и выплате пенсий на территории Донецкой Народной Республики» Глава ДНР Александр Захарченко подписал 27 марта 2015 года, фактически выплаты стартовали с апреля. Жители страны получают свои выплаты в отделениях Центрального Республиканского Банка и госпредприятия «Почта Донбасса».